Wirtschaft & Politik

Online Lieferservice www.lieferserviceregional.at startet wieder durch!

STEYR. Um die regionale Wirtschaft in herausfordernden Zeiten wie diesen zu unterstützen, wurde im Frühjahr 2020 die Online-Plattform „Lieferservice regional“ ins Leben gerufen. Aufgrund des erneuten Lockdowns geht die Plattform wieder online! ...

Regionale Unternehmen und zahlreiche Wirte bieten ein besonderes Liefer- und Abholservice an. Bestellen Sie bequem von zu Hause. Holen Sie die Speisen und Produkte ab oder lassen Sie es sich bequem liefern. Die Produktpalette ist breit gefächert, von leckeren Mittagsmenüs über Mode, Blumen,… ist für jeden etwas dabei.



Der erneute Lockdown stellt viele Unternehmen vor weitere Herausforderungen. Mit der Online-Plattform www.lieferserviceregional.at/steyr können wir gemeinsam eine sichere Versorgung garantieren. Gastronomie Betriebe aber auch zahlreiche Händler bieten ihre Waren online auf der Plattform an.



„Der Internationale Online-Handel boomt, sichert aber keinesfalls unsere Arbeitsplätze und die Steuereinnahmen unseres Landes. Ideen für Weihnachtsgeschenke finden Sie bestimmt auch auf der Lieferservice Plattform. Oder schenken Sie Gutscheine der heimischen Unternehmen,“ so KommR StR Ing. Judith Ringer, Obfrau der WKO Steyr-Land.



KommR Eduard Riegler, Obmann der WKO Steyr-Stadt, ermuntert alle Betriebe der Region Steyr, sich zu melden: „Die Liste der liefernden Unternehmen wird laufend erweitert. Wir freuen uns über jedes Unternehmen, welches auf dieser Plattform seine Produkte anbietet.“



„Wir müssen nicht alles den großen Online-Plattformen überlassen. Unsere Region hat auch im Lockdown viel zu bieten.", ergänzt WKO-Bezirksstellenleiter Mag. Michael Schaubmeier.



Haben Sie Interesse? Melden Sie sich gleich per Mail (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ) an, um in die Liste aufgenommen zu werden.