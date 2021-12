Wirtschaft & Politik

OÖ Job Week – mehr als 300 Betriebe machen bereits mit

STEYR. Die Initiative der WKOÖ hilft Arbeitskräfte und Lehrlinge zu finden. „Bereits nach wenigen Wochen haben sich mehr als 300 Unternehmen auf der Plattform jobweek.at für die OÖ Job Week registriert“, freuen sich die beiden Obleute der WKO Steyr, Judith Ringer und Eduard Riegler, ...

... über das große Interesse an der Woche der Berufswahl in Oberösterreich, die von 28. März bis 2. April 2022 erstmals stattfindet. Auch 31 Firmen aus der Region Steyr wie beispielsweise die Firmen HYDRAC Pühringer, Lottmann Fensterbänke, die Raiffeisenbank Region Sierning-Enns, "Storebest" Ladeneinrichtungen oder Zorn Manfred in Steyr-Land sowie Elektro Kammerhofer, GROB-WERKE, Mitterhuemer Smart Services, Mercedes Vazansky, und die Tischlerei Hackl in Steyr-Stadt sind bereits dabei. „Insbesondere sollten Klein- und Mittelbetriebe diese Initiative nutzen, um neue Arbeitskräfte und Lehrlinge zu bekommen“, so Judith Ringer, Obfrau der WKO Steyr-Land.



Um an der OÖ Job Week teilnehmen zu können, muss während der Zeit vom 28. März bis 2. April eine Veranstaltung im eigenen Betrieb angeboten werden, die geeignet ist, den Interessenten Berufe und Arbeitsplätze näher vorzustellen - wie zB ein „Tag der offenen Tür“, ein Probeschnuppern oder ein Workshop im Betrieb. Tipps für Veranstaltungen gibt es bei der WKO-Bezirksstelle oder von eigens geschulten Coaches, die für die Unterstützung der Betriebe zur Teilnahme an der OÖ Job Week besonders ausgebildet wurden. Das Coaching Angebot wird von zahlreichen Innungen und Fachgruppen der WKO gefördert. „Jedes einzelne Unternehmen hat es nun selbst in der Hand, sein Glück zu versuchen und neue Mitarbeiter für seinen Betrieb zu gewinnen“, betont Eduard Riegler, Obmann der WKO Steyr-Stadt.



Für die teilnehmenden Betriebe bietet die OÖ Job Week eine gute Gelegenheit, sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. „Ziel der Initiative ist es, die Betriebe bei der Suche nach Mitarbeitern zu unterstützen und den künftigen Mitarbeitern die Möglichkeit zu bieten, den Arbeitsplatz an Ort und Stelle anzuschauen.“, ergänzt Michael Schaubmeier, Leiter der WKO Steyr.



Melden Sie sich noch heute über www.jobweek.at an.

Für Fragen steht Ihnen das Team der OÖ Jobweek unter 05 90909 5000 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zur Verfügung.