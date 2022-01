Wirtschaft & Politik

Zukunftsregion Steyr - Ein Netzwerk für alle, die etwas bewegen wollen

STEYR. Das Programm 2022 ist online, die Pakete geschnürt. Ab jetzt können im Netzwerk Zukunftsregion Steyr nicht nur große Unternehmen dabei sein, auch Student*innen, Privatpersonen, Gründer*innen, EPUs und Kleinstunternehmen sind eingeladen, sich zu beteiligen und ihre Ideen und ihr Engagement einzubringen ...

„Wir wollen die Zukunft aktiv gemeinsam gestalten“, sagt Bürgermeister Markus Vogl, der seit Beginn an Teil der Entwicklung und Konkretisierung des Netzwerks Zukunftsregion Steyr ist. Er freut sich auf das ambitionierte Jahresprogramm 2022 mit vielen neuen Veranstaltungsformaten wie der gemeinsamen Netzwerkwanderung am 11. Mai 2022 in der Region. Hier wird der Austausch gefördert und Raum geschaffen, um Ideen und Anliegen einzubringen und gemeinsame Handlungsinitiativen zu entwickeln.

„Wir wollen diskutieren, vernetzen, Probleme aufgreifen, Lösungen andenken und diese dann auch in Gang setzen. Mit dem Netzwerk Zukunftsregion Steyr soll etwas Nachhaltiges geschaffen werden, um damit langfristig die Interaktion von allen Menschen der Region zu fördern“, schildert Daniela Zeiner die Grundgedanken der Initiative. Das Interesse ist bereits jetzt groß. Ab einem Mindestbeitrag von 12 Euro brutto pro Monat ist man dabei. Der Mitgliedsbeitrag wird für die Veranstaltung diverser Events zum Austausch und für die Umsetzung von Projekten wie z.B. Bildungsprogramme genutzt.

Das Netzwerk engagiert sich für verschiedenste Themen. „Wir wollen eine wachsende Region sein, in allen Belangen“, erzählt Markus Vogl. Daniela Zeiner ergänzt: „Über allem steht das Thema: Nachhaltige Region. Nachhaltiges Denken ist uns ein großes Anliegen und war auch ein Grundstein für das Netzwerk; wir wollen langfristig in allen Bereichen nachhaltig denken und agieren und ein derartiges Bewusstsein noch mehr verankern. Deshalb ist es auch unser Ziel, herauszufinden, welche Schritte für mehr Nachhaltigkeit in der Region nötig sind und wie wir mit Partnern dazu erste Handlungen initiieren können“. Damit treffen die Netzwerkinitiatoren genau den Puls der Zeit und die Anliegen der Mitglieder, wie die Kurzumfragen vom Herbst/Winter 2021 gezeigt haben. Startpunkt 2022 in diesem Bereich wird eine Nachhaltigkeitsrunde sein. Am 22. März haben Interessierte die Möglichkeit, im TIC Steyr verschiedene Schwerpunktthemen zu diskutieren und Fragen zu stellen.

Ebenfalls im Fokus für Initiativen und Events des Netzwerks Zukunftsregion Steyr werden die Themen „Bildende Region“, „Unternehmerische Region“, „Arbeitende Region“, „Digitale Region“ und „Industrielle Region“ sein. Überbetriebliche Ausbildungen, Vernetzung und Kooperationen aller Menschen in Steyr für mehr gemeinsame Handlungskraft stehen im Vordergrund. Die Zukunftsregion ist bereit loszulegen!

Start ist am 26. Jänner 2022 mit dem Online-Jahrestreffen via Zoom. Nähere Infos, Anmeldung, Jahresprogramm und Informationen zur Mitgliedschaft können in der der Geschäftsstelle des Netzwerks angefordert werden: TIC Technology & Innovation Steyr GmbH / Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! / +437252 220 100.

Zukunftsregion Steyr Jahrestreffen

MI, 26. Jänner 2022

Start 17:00 Uhr, online via Zoom – Link wird nach Anmeldung zugesandt

Veranstalter: Zukunftsregion Steyr

Stammtisch 4.0 mit StreamTV Media „Stream TV a 100% Remote Company“

DO, 10. Februar 2022

Come Together 17:00 Uhr

Start 17:30 Uhr

Im FH OÖ Campus Steyr, FH II Gebäude

Veranstalter: Zukunftsregion Steyr, Stream TV Media

StreamTV ist ein Gaming/Streaming Unternehmen, das seit der Gründung 2018 auf ortsunabhängige Zusammenarbeit setzt und damit eine Erfolgsgeschichte schreibt. Weniger als 10% der Belegschaft sind regelmäßig am Standort, der Rest arbeitet von Zuhause. Erfahren Sie mehr zu Startups, remote work und employer branding.