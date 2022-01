Wirtschaft & Politik

2021 war Rekordjahr für die Steyr Shopping Card

STEYR. Die Steyrerinnen und Steyrer haben im zweiten herausfordernden Pandemiejahr die heimischen Händler und Gastronomen erneut tatkräftig unterstützt und Steyr Shopping Cards mit einem Gesamtwert von über 1,6 Mio. Euro gekauft. „Dieser Betrag kommt 1:1 den Steyrer Betrieben zugute“, freut sich Petra Schwinghammer, Obfrau des Wirtschaftsvereins STEYRlebt! ...

Auch 2021 war es den Steyrerinnen und Steyrern wieder besonders wichtig, den heimischen Handel zu stärken. Die Steyr Shopping Card war auch 2021 bei Betrieben und Privatpersonen ein beliebtes Geschenk, mit dem sie nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Familie, Freundinnen und Freunden etwas Gutes taten, sondern auch aktiv die Region unterstützten. Insgesamt wurden 23.524 Gutscheinkarten mit einem Gesamtwert von 1 601 068,07 Euro verkauft. „Das ist ein neuer Rekord und sogar um rund 125 000 Euro mehr als im Rekordjahr 2020. Dieses hervorragende Ergebnis kommt 1:1 den teilnehmenden Unternehmen zugute. Es zeigt die Verbundenheit der Steyrerinnen und Steyrer mit ihrer Stadt, den heimischen Händlerinnen und Händlern sowie den Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben“, ist Schwinghammer den Kundinnen und Kunden dankbar.

Die Beschenkten freuten sich über eine Gutscheinkarte im Scheckkartenformat, mit der sie sich in über 150 Geschäften, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben in Steyr einen Wunsch erfüllen können. Das aktuelle Guthaben ihrer Steyr Shopping Card erfahren die Inhaberinnen und Inhaber schnell und bequem, wenn sie den QR-Code auf der Karte mit der Kamera ihres Smartphones scannen. Die Gutscheinkarte ist ein Jahr gültig und kann jederzeit kostenlos bei allen Verkaufsstellen verlängert werden.

Steyrerinnen und Steyrer gewannen Einkäufe im Wert von mehr als 2.000 Euro zurück

STEYRlebt! versüßte den Steyrerinnen und Steyrern im Advent das Einkaufen in den heimischen Geschäften mit einem attraktiven Gewinnspiel. Von 19. November bis einschließlich 24. Dezember konnten sie die Rechnungen für ihre Weihnachtseinkäufe in die Gewinnboxen des Vereins werfen und hatten die Chance, den Einkaufsbetrag in Form von Steyr Shopping Cards zurückzugewinnen. Am 27. Dezember wurden die zwölf glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner gezogen und telefonisch verständigt. Die gesamte Gewinnsumme betrug 2.287,96 Euro.