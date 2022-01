Wirtschaft & Politik

ÖGB Steyr: Nachbesserungen bei Steuerreform reichen nicht aus

STEYR. Angesichts der hohen Inflation und des immer dramatischeren Auseinanderdriftens von Arm und Reich fordert der ÖGB Steyr weitere Schritte zur Entlastung von ArbeitnehmerInnen und für mehr Gerechtigkeit. „Die hohe Inflation ist eine große Belastung für ArbeitnehmerInnen – die Regierung hat noch viel zu tun!“, so Andreas Brich, Vorsitzender des ÖGB Steyr ...

„Es ist positiv, dass es eine Steuerreform gibt und dass auf Druck der Gewerkschaften die Senkung der Steuerstufen 2 und 3 vorgezogen wurde. Doch die Reform fällt für ArbeitnehmerInnen zu mager aus. Auf der Strecke bleiben außerdem Menschen mit niedrigen Einkommen. Sie profitieren nur wenig von der Steuerreform und leiden aber besonders unter der hohen Inflation“, betont Andreas Brich. Er fordert eine Erhöhung von Sozialleistungen wie etwa der Familienbeihilfe, um die massive Teuerung zumindest teilweise auszugleichen.

Was die Gewerkschafter an der Steuerreform besonders stört ist, dass die Schieflage im Steuersystem wieder nicht korrigiert werde. „Es gibt mit der Senkung der Körperschaftssteuer erneut ein Milliardengeschenk an Unternehmen. Dreiviertel davon geht an die 3.000 gewinnstärksten Unternehmen des Landes. ArbeitnehmerInnen bekommen hingegen nicht einmal die aufgrund der kalten Progression zu viel bezahlten Steuern zurück“, ergänzt Franz Damhofer, Betriebsratsvorsitzender bei Weber-Hydraulik GmbH. „Und trotz aller internationalen Empfehlungen verabsäumt es die Bundesregierung erneut, endlich Vermögenssteuern für Millionäre einzuführen.“

Die soziale Lage vieler arbeitender Menschen werde sich leider weiter verschlechtern. „Steigende Energiepreise und Lebenserhaltungskosten machen vielen ArbeitnehmerInnen schon jetzt zu schaffen. Die Regierung sollte mit zusätzlichen steuerlichen Entlastungen schleunigst gegensteuern. Dafür würde es eine ökosoziale Steuerreform brauchen, die ihrem Namen auch gerecht wird“, so Brich.