12. Februar: Gedenken an den Arbeiteraufstand

STEYR. Das Gedenken an den Arbeiteraufstand 1934 findet am Samstag, 12. Februar, um 16 Uhr statt. „Traditionell treffen wir einander beim Mahnmal im Park an der Wokralstraße. Ich lade Interessierte herzlich zur Teilnahme ein“, so Stadträtin Katrin Auer, geschäftsführende Bezirksvorsitzende der SPÖ ...

In Erinnerung an die Kämpfer für Freiheit und Demokratie werden bei der Kundgebung Kränze niedergelegt sowie rote Nelken und Kerzen beim Mahnmal platziert. Katrin Auer hält eine kurze Ansprache. Worte zu jenen Ereignissen kommen zudem von Andreas Böck. „Er ist Vorsitzender der Jungen Generation und Enkel des Widerstandskämpfers Franz Draber. Damit zeigen wir ganz klar, dass das Gedenken an diese mahnende Zeit von jungen Menschen fortgesetzt wird. Es ist zudem besonders in der jetzigen Periode, in der Menschen verunsichert sind, überaus wichtig, die Werte und den Sinn einer funktionierenden Demokratie klar zu definieren. Unsere Demokratie ist der eindeutige Gegenpol zum 1934 in Österreich etablierten diktatorischen Ständestaat, der 1938 in einer nationalsozialistischen Tyrannei geendet hatte“, so Auer.

Zu der von der Steyrer SPÖ-Bezirksbildungsorganisation um Gemeinderätin Lisa Wesp organisierten Kundgebung werden zu SPÖ-Mitgliedern auch rote GewerkschafterInnen, sozialdemokratische FreiheitskämpferInnen, SympathisantInnen und eine Abordnung der Pfarre Ennsleite sowie Zeitzeugen erwartet.

