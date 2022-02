Wirtschaft & Politik

Zukunftsregion Steyr feiert gelungenen Start ins gemeinsame Netzwerkjahr

STEYR. Rund 65 Personen waren beim Online-Treffen am 26. Jänner dabei, um mehr über die neuen Themen und geplanten Aktivitäten 2022 zu erfahren. Der neue Sprecher Christoph Grumböck hat sich vorgestellt und starke Initiativen angekündigt. Bürgermeister Markus Vogl wird aktiv im Steuerungsboard des Netzwerks mitwirken und freut sich über die zahlreichen Teilnehmer*innen der Eröffnungsveranstaltung ...

Das Interesse an der Zukunftsregion Steyr ist groß, mehr als 100 Partner sind dabei. Beim Jahrestreffen haben unter anderem BMW Motoren Steyr und Qualibau Netzwerkluft geschnuppert. Viele neue Partner konnten schon im Jahr 2022 gewonnen werden, so hat zum Beispiel Werner Kieweg, Leiter der Oberbankgeschäftsstelle Steyr-Münichholz, die Chance genutzt, sich am 26. Jänner persönlich vorzustellen und eine Zusammenlegung mit der Filialen Münichholz und Steyr Stadt anzukündigen, sowie einen Netzwerkabend dort vor Ort in Aussicht gestellt. Als neues Mitglied wurde ebenso Thomas Rafelsberger, Co-Founder & CEO von StreamTV Media GmbH begrüßt, der mehr über sein innovatives Unternehmen mit 100 Prozent Remote-Kultur erzählt hat. Auch er freut sich, beim Netzwerk zu sein und über den gemeinsamen Stammtisch 4.0 im Jahr 2022.

Was bisher in Bezug auf Ideenweiterentwicklung und Umsetzung passiert ist, haben die prämierten Ideengeber des Wettbewerbs Zukunftsregion Steyr 2021 Heimo Losbichler, Christian Stadlmann und Christoph Jungwirth berichtet. Daniela Zeiner, Geschäftsführerin im Stadtgut Steyr und Leiterin des Netzwerks, ergänzte hinsichtlich aktuellem Status der Ideenkonkretisierung. Es wurde zudem verraten, dass die Idee von Steyr 2030 - die Flusswelle - wieder weiter verfolgt und eine Realisierung geprüft wird. Daniela Zeiner ließ das Jahr 2021 noch einmal Revue passieren und präsentierte einen Ausblick, was die Partner der Zukunftsregion Steyr 2022 erwarten dürfen. Mit einem großen Dankeschön wurde Alexander Stellnberger, Geschäftsführer der Gstöttner Ratzinger Stellnberger Wirtschaftsprüfung Steuerberatung GmbH Steyr als langjähriger Netzwerksprecher abgelöst, ab 2022 wird Christoph Grumböck , Partner im Notariat Dr. Wolfgang Kaliba, diese Aufgabe übernehmen. Neu im Steuerungsboard ist Doris Klein, Geschäftsleiterin der Kommunalbetriebe Steyr.

Nähere Infos, Anmeldung, Jahresprogramm und Informationen zur Mitgliedschaft können in der der Geschäftsstelle des Netzwerks angefordert werden: TIC Technology & Innovation Steyr GmbH / Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! / +437252 220 100 und sind auf der Homepage www.zukunftsregion-steyr.at zu finden.

Terminvorschau:

Gründer- und Ideengeber*innenfrühstück

DI, 08. März 2022

Start 08:30 Uhr

Deloitte Steyr

Veranstalter: Zukunftsregion Steyr

Nachhaltigkeitsrunde

DI, 22.März 2022

Beginn 17:00 Uhr

TIC Steyr, Im Stadtgut A1, 4407 Steyr

Veranstalter: Zukunftsregion Steyr