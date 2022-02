Wirtschaft & Politik

Flexible Ferienbetreuung durch Projekt "Ferien im Betrieb"

STEYR. Der Ruf vieler Unternehmen nach einer flexiblen Ferienbetreuung wird immer mehr. Darum unterstützen die Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf die Unternehmen in den Bezirken Steyr, Steyr-Land und Kirchdorf durch das Projekt „Ferien im Betrieb“. Somit können die Mitarbeiter*innen beruhigt arbeiten und wissen ihre Kinder bestens im Betrieb betreut ...

Unternehmen setzen verstärkt auf familienfreundliche Maßnahmen. Gerade in den vergangenen Jahren zeichnete sich ab, dass Eltern große Probleme mit der Ferienbetreuung ihrer Kinder haben, da Zeitausgleich und Urlaub meist schon aufgebraucht sind. Daher bieten die Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf den Unternehmen in der Region die Möglichkeit, die Ferienbetreuung direkt in den Betrieb zu verlegen.

Durch eine spannende und abwechslungsreiche Ferienbetreuung sollen die Eltern entlastet werden und in Ruhe ihrer Tätigkeit nachgehen können. Außerdem schaffen die Betriebe durch die kurzen Wege zu den Betreuungsräumlichkeiten für die Familien wertvolle Zeitressourcen.

Bei Interesse bzw. Fragen wenden Sie sich an Barbara Bichler: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.