Wirtschaft & Politik

Modehaus Kutsam wird ab 21. März der neue Postpartner in Sierning

SIERNING. Nachdem die Firma Textilpflege Wächter bekanntgegeben hatte, dass sie die Tätigkeit als Postpartner beenden werde, suchte man lange nach einem Nachfolger. Nun wurde dieser gefunden: Das Modehaus Kutsam wird ab 21.3. neuer Postpartner in Sierning. So konnte rechtzeitig die Versorgung der Sierninger Bevölkerung mit dieser wichtigen Infrastruktur gesichert werden ...

Das Modehaus Kutsam betreibt bereits seit 1989 das Modegeschäft in zentraler Lage am Mühlberg 16. „Ich finde es toll, dass mit der Firma Kutsam ein regionaler Betrieb die Rolle als Postpartner weiterführt“, freut sich Bürgermeister Richard Kerbl. Auch Kutsam-Geschäftsführer Johannes Behr-Kutsam zeigt sich enthusiastisch: „Jetzt sind wir nicht nur Nahversorger mit schöner Mode für Frauen und Männer, sondern auch mit der Post.“ Dieser Schritt passe gerade sehr gut in die Weiterentwicklung des Standorts: Nachdem die Filiale 2016 von Grund auf saniert und neu eröffnet wurde, sei nun Zeit und Raum für Neues: „Jetzt geht die Post ab im Modehaus Kutsam!“, ergänzt Behr-Kutsam schmunzelnd. Die Firma Textilpflege Wächter werde sich nunmehr wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, erklärt Robert Wächter: „Wir haben den Postpartner vier-einhalb Jahre lang gerne für die Sierninger gemacht. Wir sind als Textilreinigung weiterhin zu den gewohnten Öffnungszeiten für unsere Kunden da.“

Erfreulicherweise konnte auch eine drohende Versorgungslücke geschlossen werden: Nachdem die Postpartnerschaft bereits Ende Februar geendet hätte, wäre Sierning bis 21. März ohne Postpartner dagestanden. Um für die Bevölkerung einen durchgehenden Service zu gewährleisten, erklärt sich die Firma Wächter dazu bereit, zu verlängern und die Zeit bis zur Übersiedelung am 21.3. zu überbrücken. Bürgermeister Richard Kerbl bedankt sich bei Familie Wächter für die Versorgung der Bevölkerung mit der Post in den letzten vier-einhalb Jahren und für das Entgegenkommen in der Übergangszeit: „Gerade für ältere Menschen ist es eine große Erleichterung, dass so die Post im Ort durchgehend erhalten bleibt!“