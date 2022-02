Wirtschaft & Politik

ÖVP Steyr fordert Änderungen bei der „aktivKarte senior"

STEYR. Der Seniorenpass der Stadt Steyr soll durch die „aktivKarte senior“ abgelöst werden. Die Steyrer ÖVP ist mit dem neuen Format des ehemaligen Seniorenpasses nicht zufrieden und möchte mit einigen Änderungen beziehungsweise Adaptierungen die neue „aktivKarte senior“ für die Steyrer Senior:innen attraktiver gestalten ...

Bei dem neuen Seniorenpass haben die Steyrer Bürger:innen ab 65 Jahren unter anderem ein 70€ Guthaben für die Stadtbetriebe (Bus, Stadtbad) sowie ein 50€ Guthaben für Kulturveranstaltungen der Stadt. Doch gerade das Lösen eines Tickets für eine Busfahrt sei für viele eine große Herausforderung, da das neue Ticketsystem in den Steyrer Stadtbussen nicht sehr kundenfreundlich ist. „Mit dem neuen Pass muss auch weiterhin das Ticket für die Fahrt im Bus gelöst werden. Dies führt schon jetzt bei den Senior:innen zu Problemen", erklärt Gemeinderätin Tina Forster, die bereits bei der Gemeinderatssitzung im Dezember auf die Erschwernisse für die Senior:innen durch das neue System hingewiesen hat.

„Daher fordern wir, dass die Nutzer:innen der „aktivKarte senior“ das ganze Jahr durchgehend mit dem Bus kostenlos fahren dürfen“, ergänzt Stadträtin Judith Ringer, die dadurch auch möglichst vielen Senior:innen den öffentlichen Verkehr schmackhaft machen möchte. „Gerade in Zeiten des Klimawandels ist es enorm wichtig, Anreize für die Nutzung des öffentlichen Verkehrs zu schaffen“, so die zuständige Steyrer Verkehrsstadträtin. Der Vorschlag der Steyrer Volkspartei würde weiters ein 40€ für das Stadtbad sowie das 50€ Guthaben für Kulturveranstaltungen vorsehen. Der Selbstkostenbeitrag soll dann auf 20€ angehoben. „Durch diese Anpassungen soll die neue „aktivKarte senior“ möglichst vielen Steyrer Senior:innen schmackhaft gemacht werden", so Ringer und Forster abschließend.

Foto unten © OÖVP Steyr. Im Bild: Gemeinderätin Tina Forster.