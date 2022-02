Wirtschaft & Politik

Kostenloser Programmier­club für Kinder und Jugendliche geht in zweite Runde

STEYR. CoderDojo Steyr führt Kinder und Jugendliche auf spielerische Weise in die digitale Welt ein. Ohne die vielen Sponsoren wäre dies allerdings nicht möglich. Es sind Unternehmen wie SKF Österreich und CGM Clinical Österreich (CGM), die einen Blick in die Zukunft werfen. Sie wissen, dass neue Technologien und Digitalisierung für die Arbeitswelt wesentlich sind, um am Puls der Zeit zu bleiben. Dafür bedarf es ausreichend ausgebildeter Fachkräfte ...

Im Herbst 2018 wurde der kostenlose Programmierclub für Kinder und Jugendliche, CoderDojo Steyr, gegründet. Ursprünglich als dreijähriges Projekt geplant, geht CoderDojo nun für weitere drei Jahre in die zweite Runde. Als Sponsoren der ersten Stunde fördern SKF Österreich und CGM die Fachkräfte von morgen. „Das Thema Fachkräftemangel begleitet uns alle. Es ist einfach genial, Kinder auf spielerische und ungezwungene Weise in die Welt der Digitalisierung einzuführen. Wir investieren in die digitale Zukunft und deshalb liegt uns diese Initiative auch sehr am Herzen“, erläutert Franz Hammelmüller, Vorstand der SKF Österreich AG in Steyr. Auch Willibald Salomon, Geschäftsführer von CGM, ist von CoderDojo Steyr überzeugt: „Die Kinder und Jugendlichen sind unsere zukünftigen Fachkräfte. Beim Programmierclub entwickeln sie ein mathematisches Verständnis, tauchen ein in eine Welt, die ansonsten für sie abstrakt ist und werden so zu Digital Natives.“

Immer mehr CoderDojos poppen österreichweit auf, aber bei vielen bleibt es nur bei vereinzelten Veranstaltungen. „Die Sponsoringgelder ermöglichen uns eine professionelle Organisation sowie PR-Arbeit und garantieren damit das kontinuierliche und regelmäßige Stattfinden der Dojos sowie das Bestehen des Projekts. Der Flow bleib dadurch aufrecht und wir erreichen immer wieder neue Kinder“, erklärt Daniela Zeiner, Geschäftsführerin von TIC Steyr. Mittlerweile haben sich 373 Kinder bei CoderDojo Steyr registriert, ein Viertel davon sind Mädchen.

Weltweit leben CoderDojos von ehrenamtlicher Arbeit, denn diese ist in den Statuten verankert – so auch in Steyr. „Ohne die ehrenamtlichen Mentor*innen gäbe es kein CoderDojo Steyr. Wir können uns nicht oft genug für das großartige Engagement unserer Mentor*innen bedanken“, erläutert Initiatorin Maria Pernegger und ergänzt: „Wir freuen uns natürlich stets über neue Zuwächse, denn je größer unser Mentor*innen-Pool, desto besser.“

Derzeit finden die CoderDojos über das Angebot von CoderDojo Linz online statt. Der nächste geplante, reale CoderDojo ist am Freitag, 4. März bei BMW Steyr. Um Anmeldung wird gebeten.

Bild 1: Willibald Salomon, CGM Clinical Österreich, Foto © CGM Clinical Österreich

Bild 2: Franz Hammelmüller, Vorstand der SKF Österreich AG in Steyr, Foto © SKF Österreich AG