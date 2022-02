Wirtschaft & Politik

Ein „horizont­erweiternder“ Stamm­tisch 4.0 mit StreamTV

STEYR. Zum ersten Mal begrüßte die Zukunftsregion Steyr ein Unternehmen aus der Gaming und Streaming Branche zum Stammtisch 4.0. Über 40 Teilnehmer*innen kamen am 10. Februar in den FH Campus Steyr, um vom aufstrebenden Steyrer Jungunternehmen StreamTV Media mehr über die Themen Startups, Remote Work und Employer Branding zu erfahren ...

Die Ironie des Abends hebt Moderator Paul Voithofer gleich zu Beginn treffend hervor: „Wir widmen uns dem Thema 100% Remote und befinden uns bei einer realen Veranstaltung.“ Co-Founder und CEO Thomas Rafelsberger ist ein Mann der Worte und Taten. Seine Geschichte von der Gründung bis hin zur weiteren Entwicklung des Unternehmens ist bemerkenswert. Dass Remote Arbeiten von Anfang an einen hohen Stellenwert bei StreamTV haben würde, war nur logisch, denn bereits die drei Gründungsmitglieder sind in Deutschland und Österreich verstreut. In nur vier Jahren ist StreamTV auf über 60 Mitarbeiter*innen angewachsen, 52 davon mit fixem Arbeitsvertrag. Südamerika, Asien, Europa – von überall agiert das Personal, wenngleich ein Großteil in Deutschland und Österreich lebt. „Wir haben uns für die Unternehmenssprache Englisch entschieden, da wir hinsichtlich des Personals noch internationaler werden wollen und neue Mitarbeiter*innen so leichter onboarden können“, erklärt Rafelsberger mit einem Blick in die Zukunft.

Das schnelle Wachstum birgt enorme Herausforderungen für die Human Resource Verantwortliche Ursula Rakowetz. „Das Onboarding gibt Ausschlag, ob jemand im Unternehmen bleibt“, sagt Rakowetz. „Deshalb halten wir eine laufende Kommunikation mit den neuen Mitarbeiter*innen, damit wir sie nicht vor dem Start schon verlieren. Der erste Arbeitstag ist komplett durchgetaktet, da es Remote ganz wichtig ist, dass es für neue Mitarbeiter*innen keine Stehzeiten gibt, damit sie sich abgeholt fühlen.“ Die Recruiting-Erfolgsrate spricht für sich: seit November 2020 hat sich das Team mehr als verdoppelt, bei nur drei Abgängen. Neben einem Welcome-Package werden für die Mitarbeiter*innen 14tägig Gaming Nights, wöchentliche Stammtische und einmal jährlich ein mehrtägiges offline-Event veranstaltet, um das Zugehörigkeitsgefühl zu fördern.

Die Personalsuche erfolgt nicht durch klassische Ausschreibung, sondern durch Active Sourcing. „Im Grunde laufe ich als Recruiter meinen Wunschkandidaten nach, denn wirklich gute Leute warten, bis sich Unternehmen bei ihnen bewerben“, schildert Marco Brandstetter seine Arbeit beim Employer Branding. Ein wesentlicher Faktor ist dabei die Authentizität des Unternehmens. „Als Unternehmen muss ich Alleinstehungsmerkmale herausarbeiten, die ich auch wirklich habe und nicht gerne hätte“, betont Brandstetter. Der neue Sprecher der Zukunftsregion Steyr Christoph Grumböck ist begeistert von der Veranstaltung: „Es war horizonterweiternd.“ Auch die Möglichkeit zu fragen und zu diskutieren, wurde sowohl bei den Vorträgen als auch beim anschließenden kulinarischen Netzwerken im Freien intensiv genutzt.

Der Erfolg von StreamTV liegt auch in seinem Geheimnis: Groß denken. „Wir versuchen, uns gezielt große Ziele zu setzen“, gibt Rafelsberger allen Gründer*innen mit. Diese und alle, die gute Ideen haben, aber noch nicht wissen, wie sie eine Gründung angehen sollen, sind herzlich zur nächsten Veranstaltung der Zukunftsregion Steyr eingeladen: dem Gründer- und Ideengeber*innenfrühstück am Dienstag, 8. März von 8:30 bis 10:00 Uhr bei Deloitte Steyr. „Der Weltfrauentag gibt natürlich hier den Ton an“, verrät Daniela Zeiner, Leiterin des Netzwerks. „Wir haben Frauen mit einer spannenden Gründergeschichte gebeten, uns mehr über ihren Erfolgsweg zu erzählen und freuen uns schon sehr darauf.“

Anmeldung bei TIC Steyr (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ).

Unten: Auch Alexander Susanek (Geschäftsführer BMW Group Werk Steyr) beteiligt sich bei der angeregten Diskussion beim Stammtisch 4.0 mit StreamTV Media. Foto © TIC Steyr I Katharina Hofbauer.