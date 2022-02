Wirtschaft & Politik

Steyr Automotive übernimmt 13 Lehr­linge in den Personal­stamm

STEYR. Bei Steyr Automotive werden 13 Jugendliche, deren gesetzliche Behaltefrist nach der erfolgreich abgeschlossenen Lehrausbildung nun mit Februar ausgelaufen wäre, in ein fixes, unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen ...

„Für uns ist es im Sinne einer langfristigen Standortentwicklung wichtig, unsere im Haus ausgebildeten Fachkräfte in unserem Unternehmen zu halten“, so Geschäftsführer für Personal Mag. Florian Mayrhofer. „Die Qualität unseres Ausbildungszentrums hat sich durch den Eigentümerwechsel im vergangenen Herbst in keinster Weise verändert. Die Chancen, neue, spannende Aufgabenfelder nach absolvierter Lehre im Unternehmen zu finden, sind sogar durch die strukturelle Neuausrichtung von Steyr Automotive enorm gestiegen. Egal, ob im infrastrukturellen Bereich oder auch in der Produktion mit dem Schwerpunkt auf alternative Antriebsformen – vor allem Elektromobilität – ergeben sich für unsere Jugendlichen tolle Potenziale.“

Sarah Stiefmüller hat Kunststoffformgebung & Werkzeugbautechnik gelernt: „Ich arbeite jetzt im Betriebsmittelbau bei Steyr Automotive und es macht mir richtig Spaß! Gerade in diesem Bereich gibt es immer wieder Möglichkeiten, sich mit kreativen Lösungen einzubringen. Ich kann nur allen Jugendlichen, die noch nicht so recht wissen, wohin sie sich entwickeln wollen, empfehlen, eine Lehre zu machen – und vor allem dran zu bleiben, auch wenn es manchmal mühsam ist. Es zahlt sich wirklich aus, wenn man am Ende sieht, was man geschafft hat und in der Praxis erlebt, was man kann und leistet.“

Und Moritz Freis, der die Lehre für KFZ-Technik mit Zusatzmodul Systemelektronik absolviert hat, ergänzt: „Ich finde es einfach cool, dass es in diesem Unternehmen so viele unterschiedliche Bereiche gibt, in denen man tätig sein kann und sich auch alles anschauen kann. Schon in der Zeit im Ausbildungszentrum bekommt man unendlich viel Input, wenn man das entsprechende Interesse zeigt. Wer was lernen will, kann das hier ohne Ende. Auch die Kollegialität und das Zusammengehörigkeitsgefühl, das wir hier von Anfang an mitbekommen haben, ist super und das nimmt man fürs Arbeitsleben mit.“

„Wir sind weiterhin Partner für die Jugend und Garant für eine solide Berufsausbildung sowie attraktive Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen. Wer mit uns „die Welt von morgen bewegen“ will, ist herzlich willkommen, sich für eine Lehre bei Steyr Automotive zu bewerben“, so Alois Dürnberger, Leiter des Ausbildungszentrums von Steyr Automotive. „Für das kommende Lehrjahr bieten wir Lehrstellen in den Bereichen Metalltechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Elektrotechnik, Mechatronik und Logistik an.“