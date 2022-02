Wirtschaft & Politik

Neuer Entwicklungs­leiter am BMW Group Stand­ort Steyr

STEYR. Der Entwicklungsstandort Steyr ist eines der weltweit größten und bedeutensten Antriebsentwicklunszentren der BMW Group. Mit Jänner 2022 hat es mit Josef Honeder einen neuen Leiter bekommen ...

Josef Honeder übernimmt die leitende Position von Fritz Steinparzer, der mit Ende 2021 in den Ruhestand getreten ist. Fritz Steinparzer war seit der Eröffnung des Dieselmotoren-Entwicklungszentrums in Steyr 1980 Teil der Innovations-Reise. Seit dem Jahr 2000 leitete er, mit einer sechsjährigen Unterbrechung, das Entwicklungszentrum der BMW Group in Steyr. Steinparzer trieb die Optimierung des Dieselmotors voran. Seit 2020 werden in Steyr auch Elektro-Antriebe für die volumensstarken, kleinen Fahrzeug-Baureihen der BMW Group entwickelt.

Josef Honeder: Rückkehr nach Steyr

Nun wird Josef Honeder diesen Weg fortführen und verstärkt Impulse im Bereich der Elektromobilität setzen. "Wir befinden uns in einer Phase des Mobilitäts-Umbruchs. Neue Technologien und das gesellschaftliche Bewusstsein für den Klimawandel ermöglichen und erfordern es, den Antrieb völlig neu zu denken. Ich freue mich darauf, die Revolution aktiv mitzugestalten, gemeinsam mit den tollen Entwicklern und der gesamten Belegschaft des Entwicklungsstandortes Steyr", so Honeder über seine künftige Aufgabe.

Der gebürtige Mühlviertler und Vater von drei Kindern leitete zuletzt in München die Entwicklungsabteilung für Anforderungen, Konzepte und Integration von Antrieben. Seine berufliche Laufbahn begann der studierte Wirtschafts- und Maschinenbauingenieur ebenfalls im Entwicklunsgzentrum Steyr. Nach zwei Jahren in der Entwicklungsleitung bei Husqvarna Motorcycles in Italien wechselte Josef Honeder schließlich zu BMW nach München. In den letzten neun Jahren arbeitete er in leitenden Positionen in unterschiedlichen Entwicklungsbereichen am BMW Group Standort München.

Rund ein Drittel der Entwickler bereits für alternative Antriebe tätig

Am BMW Group Standort Steyr entwickeln rund 700 Mitarbeiter innovative, effiziente Antriebe. Der Dieselmotor wurde hier in den letzten 40 Jahren laufend optimiert. Rund ein Drittel der Belegschaft arbeitet und forscht mittlerweile an Umfängen für alternative Antriebe, darunter Elektro-Antriebe, die Gesamtfahrzeugkühlung für vollelektrische Autos und auch das Ladeequipment.