Wirtschaft & Politik

Initiative "steyrland - wir rocken die Region!" will Lehr­berufe noch attraktiver machen

STEYR-LAND. Fachkräfte sind für unsere Wirtschaft unverzichtbar. Ein regionales Netzwerk hat es sich nun zum Ziel gesetzt, die Attraktivität der vorhandenen Ausbildungsplätze ins Rampenlicht zu rücken. 14 Mitgliedsbetriebe der Initiative steyrland – wir rocken die region! erarbeiten detaillierte Maßnahmen, um die Lehrberufe noch attraktiver zu machen ...

Das Angebot an offenen Lehrstellen im Bezirk Steyr-Land übersteigt die Nachfrage bei Weitem. „Der Ausbildungsmarkt wird immer stärker zum Bewerbermarkt“, erklärt Dietmar Lattner, Leiter der Arbeitsgruppe. „Die ausbildenden Betriebe müssen ihr Angebot daher attraktiver gestalten, um trotz rückläufiger Bewerberzahl ausreichend Lehrlinge zu rekrutieren. Dies ist uns bisher auch gelungen, denn in keinem anderen Bezirk konnte über die letzten Jahre ein konstanter Zuwachs an Lehrlingen verzeichnet werden.“ Die neue Arbeitsgruppe Lehrlinge beschäftigt sich nun damit, die Lehrlingsausbildung der steyrland Mitglieder auf die nächste Ebene zu bringen. Die Attraktivität und gesellschaftliche Bedeutung einer Berufsausbildung soll bei der jugendlichen Zielgruppe einen höheren Stellenwert erhalten und auch im allgemeinen Bewusstsein der Bevölkerung verankert werden. Dabei spielen die Vernetzung der Lehrlinge und somit der Handwerke untereinander eine wichtige Rolle. „Es hat sich innerhalb der Arbeitsgruppe zudem herauskristallisiert, dass spannende Lehrlingstrainings und die zusätzlichen Ausbildungsschwerpunkte forciert werden müssen“, sagt Dietmar Lattner. "Die Lehrlinge von heute sind die Führungskräfte von morgen. Diese Botschaft müssen wir in die Köpfe der Leute bringen.“

Flankierende Maßnahmen der Lehrlingsoffensive

Mit einem eigenen Bildungskatalog hatte die Initiative bereits 2020 interessante Einblicke in die regionale Wirtschaft gegeben und die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten aufgezeigt. „Wir sehen es als unsere Aufgabe, den jungen Menschen das große Spektrum an möglichen Berufen und den damit verbundenen Ausbildungswegen näher zu bringen“, so Johannes Behr-Kutsam, der die Arbeitsgruppe Bildungskatalog erfolgreich leitet.

Mit einem weiteren aktuellen Top-Thema, dem RSR Bericht, möchte die Initiative das Image der regionalen Arbeitgeber und der Region weiter ausbauen. „Wer viel Positives von einem Unternehmen oder einer Region gehört hat, wird sich dort auch bewerben“, erklärt Bezirkshauptfrau Barbara Spöck. „So schaffen wir es, der Region die nachhaltige Reputation zu geben die sie redlich verdient.“ Eine entsprechende Arbeitsgruppe befasst sich bereits mit diesem strategischen Thema und hat eine lebende Plattform für alle nachhaltigen News aus der Region ins Leben gerufen.

Die Initiative

Die Initiative „steyrland – wir rocken die Region!” vernetzt Betriebe, Schulen, Politik und Unternehmen zur Stärkung der Region. Damit steigt die Attraktivität der Region für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Ausbildungseinrichtungen und für die Bevölkerung. Laufende Aktivitäten wie Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und Medienberichte ermöglichen es Mitgliedern, aktiv an der Gestaltung der Zukunft mitzuarbeiten. Die Initiative wurde 2017 von der WKO Steyr-Land ins Leben gerufen und erarbeitet seither die unterschiedlichsten Projekte. Weitere Informationen unter: www.steyrland.at, Facebook: Steyrland und Instagram: steyrland_rocks.

Unten: Foto © Initiative steyrland. V.l.n.r.: Dietmar Lattner (Lattner Transportsysteme), Bettina Mayr (Mitterhuemer), Markus Hauptmann (Mehler Elektrotechnik), Jürgen Gruber (Gruber & Gruber Gebäudetechnik), Thomas Staudinger e.U., Michael Schaubmeier (WKO Steyr), Petra Baumgarthuber MBA, Markus Mitterschiffthaler (Swietelsky AG), Monika Hartl (HARTL METALL), Daniel Kienbacher (Oswald Kienbacher GmbH), Karin Fachberger (steyrland - wir rocken die region).