Wirtschaft & Politik

Coworking im DAS FRANZI - Das Gesamt­paket für Neu­gründerInnen

SIERNING. Coworking Spaces erfreuen sich im urbanen Raum schon lange großer Beliebtheit. Auch am Land wächst vor allem bei NeugründerInnen der Wunsch nach neuen, modernen Arbeitsplatzkonzepten – in Sierning wird bereits seit September 2020 gemeinsam im DAS FRANZI gearbeitet ...

Unterschiedlichste Branchen treffen in Coworking Spaces aufeinander und schaffen eine Basis, um voneinander zu lernen und miteinander zu wachsen. Vor allem Personen, die sich erst kürzlich zum Unternehmertum entschieden haben, haben in einem Coworking Space die Möglichkeit, sich den ein oder anderen Tipp ganz nebenbei abzuholen. „Die Vorteile für NeugründerInnen lassen sich simpel erklären“, so Bettina Stelzer-Wögerer, Mitinitiatorin des Coworking Space in Sierning. „Man spart Zeit und Geld, indem man auf die bereits bestehende Infrastruktur eines Coworking Space zurückgreift. Es findet sich alles an einem Ort: Schreibtisch, Besprechungsräume, Küche, Präsentationsmöglichkeiten und vieles mehr. Man hat so die Möglichkeit, KundInnen von Anfang an in einem professionellen Umfeld zu empfangen."

Erstmal schnuppern?

Ein Angebot des Coworking Space ist die Community-Mitgliedschaft – diese bietet die Möglichkeit, an internen Veranstaltungen und Treffen teilzunehmen, um so mit anderen in einen kreativen und produktiven Austausch zu kommen. Die Events richten sich nach den Bedürfnissen der Community. Auch Probearbeiten im DAS FRANZI ist möglich. Alle Informationen zum Coworking Space und kommenden Veranstaltungen findet man unter www.dasfranzi.at und auf den Social Media Kanälen „Das Franzi - Coworking in Sierning“ (Facebook) und „dasfranzi.coworking“ (Instagram).

Das Coworking Space DAS FRANZI wurde gemeinsam von Frau in der Wirtschaft Steyr, der Raiffeisenbank Region Sierning-Enns und der WKO Steyr im September 2020 ins Leben gerufen.