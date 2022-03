Wirtschaft & Politik

ÖVP Steyr fordert Alternative für Kinder­garten-Zubau im Schloss­park

STEYR. Über den Fortbestand des Evangelischen Kindergartens angrenzend an den Schlosspark besteht unter den Steyrer Gemeinderatsfraktionen Konsens. Jedoch ist man in der ÖVP Fraktion über das vorgestellte Konzept zur Erweiterung des Kindergartens wenig begeistert ...

Um Förderbestimmungen des Landes auch zukünftig einzuhalten, muss die Kinderbetreuungseinrichtung um einen Bewegungsraum und um Sanitäreinrichtungen für das Personal erweitert werden. Im Stadtentwicklungsausschuss wurde ein Konzept zur Erweiterung vorgestellt. Bei diesem Entwurf soll der Zubau durch ein freistehendes Gebäude in Richtung des Spielplatzes realisiert werden. Dabei müsste auch ein Teil des alten Baumbestandes im Park gefällt werden. Dies stößt den Mandatar:innen der Steyrer Volkspartei sauer auf. „Wir machen uns Sorgen, dass dem derzeitigen Konzept wertvoller Baumbestand zum Opfer fällt“, erklären die ÖVP Mandatare. „Wir sind in der Stadt gerade dabei, ein Konzept für die Neugestaltung des Schlossparks mit hohem Aufwand zu erarbeiten, da wäre es kontraproduktiv, jetzt vor dessen Abschluss ohne Konzept Zwangspunkte mit der Bewilligung von Gebäuden im Schlosspark vorab zu schaffen“, kritisiert Stadträtin Judith Ringer die derzeitige Vorgangsweise.

„Ein Anbau an den bestehenden Bewegungsraum wäre bautechnisch für alle Seiten die günstigere Variante“, ist sich Gemeinderat Harald Peham nach Rücksprache mit der Evangelischen Kirche und Ausarbeitung einer Alternative sicher. „Außerdem sind dafür keine Baumfällungen erforderlich und der Anbau lässt sich unter Berücksichtigung der angrenzenden Gebäude der Stadtgärtnerei besser in das städtebauliche Bild integrieren“, ergänzt der ÖVP-Mandatar. Dafür wäre lediglich in geringem Umfang ein Grundstücksteil der Stadtgärtnerei erforderlich.

„Wir haben dieses Konzept BGM Vogl übermittelt, im Sinne einer bestmöglichen Berücksichtigung aller Interessenslagen, der Minimierung des Kostenaufwandes für alle Beteiligten sowie dem vorausschauenden Schutz des Schlossparks, ist es unverständlich, wenn mit der stadteigenen Gärtnerei darüber nicht bereits gesprochen wird“, betont Harald Peham abschließend.