Steyrer Stadt­platz-Besucher­Innen spendeten über 3000 Euro für Ukraine-Nothilfe

STEYR. „In der aktuellen Krisensituation in der Ukraine ist schnelle, unbürokratische Hilfe notwendig“, dachte sich Andreas Böck. Er ist Bezirksvorsitzender der Jungen Generation in der SPÖ und organisierte eine Spendenaktion auf dem Steyrer Stadtplatz. „Es hat ordentlich geraschelt, nicht geklimpert, es gab fast nur Scheine in der Box. Sage und schreibe 3049,70 Euro haben mein Team und ich binnen drei Stunden erhalten“, freut sich der junge Aktivist ...

Die am 3. März gesammelte Summe geht an die Volkshilfe, die sämtliche Spenden eins zu seins für die sofortige Nothilfe in der Ukraine verwendet. „Ich bin überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft so vieler Menschen“, so Michael Schodermayr, Vorsitzender der Volkshilfe Oberösterreich und Vizebürgermeister in Steyr. „Wir garantieren, dass jeder Spenden-Euro ankommt“, ergänzt Gerald Angerbauer, der Vorsitzende der Steyrer Volkshilfe. SPÖ-Bezirksvorsitzende Stadträtin Katrin Auer sagt, es sei „für uns selbstverständlich und in dieser Krisensituation ein Gebot der Stunde, sich solidarisch mit den Flüchtenden und mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen.“

Viele Menschen haben durch den Angriff Russlands auf die Ukraine alles verloren, hier gelte es, sofort zu helfen, betonten viele Spenderinnen und Spender. Die Volkshilfe wurde als erfahrene Organisation mit der Abwicklung der Soforthilfe betraut. Die Volkshilfe ist bereits seit 16 Jahren in der Ukraine tätig.

Jeder Euro zählt!

Beiträge können auch an das Spendenkonto der Volkshilfe überwiesen werden: Entweder über den IBAN AT77 6000 0000 0174 0400; Verwendungszweck „Nothilfe Ukraine“, oder auch direkt auf der Webseite: https://www.volkshilfe-ooe.at/hilfe-ukraine/

Hier gibt es zudem weitere Infos bzw. Auskunft zu benötigtem Material und zur nächsten Abgabestelle (Volkshilfe-Shop).