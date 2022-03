Wirtschaft & Politik

Chancen von Co-Working für Gemeinden

STEYR. Die Powerregion Enns-Steyr und die Leader Region mit dem Regionalentwicklungsverein Zukunft Linz-Land laden am Donnerstag, den 17. März, ab 19:30 Uhr zum Powerabend im Veranstaltungszentrum Asten ein ...

Der Abend widmet sich dem immer beliebter werdenden Thema „CO-WORKING“. Wo macht Co-Working Sinn - und wo auch nicht? Was sind die Erfolgsvoraussetzungen? Diesen Fragen und weiteren geht Ulrich Bähr, geschäftsführender Vorstand der CoWorkLand eG, nach. Bähr ist Experte in den Bereichen Co-Working und New Work. Er erklärt den Unterschied zwischen Leerstandvermietung und Co-Working und, welche Chancen Co-Working für Gemeinden und die Region beinhaltet.

Der Sprecher der Powerregion Christian Kolarik, der stellvertretender Sprecher Markus Vogel und Daniela Zeiner, Geschäftsführerin der Geschäftsstelle TIC Steyr, stimmen überein, dass das Thema Co-Working nicht an den Gemeinden vorbeiziehen darf: „Das Thema Leerstandvermietung betrifft viele Gemeinden. Wir sind überzeugt, dass sich Arbeitsformen ändern werden. Co-Working ist daher auch ein Thema für Städte und Gemeinden. Beim Powerabend wird Ulrich Bähr sicher aufschlussreiche Inputs liefern, welche Aspekte dabei zu berücksichtigen sind.“

Die Bürgermeister der Powerregion Enns-Steyr laden alle Interessierten zu diesem spannenden Abend ein. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Es gelten die aktuell gültigen COVID-Bestimmungen. Um Anmeldung an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! wird gebeten.

Unten: Ulrich Bähr, Experte für neue Formen der Arbeitsorganisation und progressive Regionalentwicklung. Foto © Ulrich Bähr