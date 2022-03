Wirtschaft & Politik

Traditions­betrieb in neuer Hand: drunter & drüber er­öffnet in Wald­neukirchen

WALDNEUKIRCHEN. Die Schneidermeisterin Karin Riedl aus Sierning erfüllt sich einen langgehegten Wunsch und führt nun ihren eigenen Laden. Das bisher von Hubert und Johanna Skerlan geleitete drunter & drüber in Waldneukirchen/Grünburg übergab nach mehr als 20 Jahren den Stab an eine neue Generation. "Wir sind froh, unser Geschäft als regionale Einkaufsmöglichkeit an eine so talentierte und modebegeisterte Frau übergeben zu können. Da wissen wir unsere Kundinnen und Kunden auch in Zukunft in den besten Händen", so Hubert und Johanna ...

Bürgermeister von Steinbach an der Steyr LAbg. Dr. Christian Dörfel überreichte bei einer kleinen Feier Karin Riedl ein Hufeisen, das ihr für die nächsten Jahre Glück bringen soll. Karin Riedl, die bereits seit Jahren ein eigenes Schneideratelier betreibt, ist ausgebildete Farb- und Stilberaterin. Durch ihre langjährige Erfahrung, auch im Verkauf, berät sie Kundinnen und Kunden ganz individuell mit Kompetenz und Gespür für Farben, Formen und Stil: Damit nicht irgendwelche Kleidung im Kasten hängt, sondern ausschließlich Lieblingsstücke, die jeden Tag und bei vielen Anlässen gerne getragen werden und die Ausstrahlung der Menschen unterstreichen.

Nachhaltigkeit wird im drunter & drüber großgeschrieben. Manchmal braucht es bei einem ,,alten" Stück nur eine kleine Veränderung bzw. das passende Teil oder ein Accessoire dazu, um wieder topaktuell zu sein. Änderungen, egal ob bei neu gekaufter oder schon getragener Kleidung, werden direkt im Geschäft von der Chefin abgesteckt und professionell erledigt. So geht's schnell und unkompliziert! Um Wartezeiten zu verhindern werden Kundinnen und Kunden der Schneiderei gebeten, nach wie vor telefonisch Termine zu vereinbaren. Apropos nachhaltig: Es zahlt sich auf jeden Fall aus, einmal unter den von Karin Riedl selbst genähten ,,aus-alt-mach-neu"-Stücken zu stöbern. Auch die bereits sehr erfolgreichen und beliebten Kindernähkurse finden eine Fortsetzung! Infos zu Terminen und alle Details gibt es direkt im Laden oder auch per Telefon.

Öffnungszeiten:

Mo, Di, Do, Fr von 9 – 12 und 16 - 18 Uhr

Samstags von 9-12 Uhr

Adresse: Steyrstraße 1, 4595 Waldneukirchen - direkt an der B 140.

Ausreichend Kundenparkplätze vorhanden!

Telefon: 07257 20001 oder 0699 10940977