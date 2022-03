Wirtschaft & Politik

Mode­haus Kutsam startet Jacken-Spenden­aktion für die Ukraine

NEUKEMATEN/BAD HALL. Das Modehaus Kutsam spendet 30 Winterjacken und sammelt weitere Jacken in Kooperation mit der evangelischen Pfarre Neukematen und dem Verein „Missionswerk Friedensbote“. Des Weiteren wird das SOS Kinderdorf Ukraine unterstützt ...

Der evangelische Verein „Missionswerk Friedensbote“ arbeitet bereits seit Jahren mit christlichen Gemeinden in der Ukraine, etwa in Ostrog, Odessa und Charkow zusammen. Die Gemeinden leisteten bereits vor dem Krieg wertvolle Arbeit für benachteiligte Gruppen. Nun spitzt sich die humanitäre Katastrophe in der Ukraine immer weiter zu: Während mittlerweile über eine Million Menschen auf der Flucht sind, wird im Land die Versorgung mit Gütern des täglichen Gebrauchs knapp. Die Gemeinden vor Ort bitten daher dringend um Hilfe: Sie möchten so lange wie möglich vor Ort bleiben und die Menschen mit dem Notwendigsten versorgen.

Modehaus Kutsam startet Jacken-Spende-Aktion

Gebraucht wird unter Anderem gut erhaltene warme Kleidung, weshalb das Modehaus Kutsam 30 Jacken spendet. Um die Anzahl zu erhöhen, bittet das Modehaus Kutsam seine Kundinnen und Kunden um eine Jacken-Spende: Gebrauchte, saubere Jacken in gutem Zustand können in den Modehäusern abgegeben werden. Für gespendete Jacken erhalten die SpenderInnen einen 10€-Gutschein. „Ich halte es für ein Gebot der Stunde, jetzt schnell Hilfe anzubieten und bedanke mich schon jetzt bei allen Kundinnen und Kunden, die bei der Aktion mithelfen“, so Geschäftsführer Johannes Behr-Kutsam. Die Sachspenden werden an die evangelische Pfarre Neukematen übergeben, die den Weitertransport organisiert.

Punkte spenden via App für das SOS Kinderdorf Ukraine

Für jeden Einkauf erhalten KundInnen in der Kutsam Kunden-App Punkte gutgeschrieben, die sie für Prämien, Gutscheine oder Aktionen einlösen können. Es gibt nun auch die Möglichkeit, die Punkte für das SOS Kinderdorf Ukraine zu spenden. Auch diese Hilfsorganisation ist seit mehr als 20 Jahren vor Ort und organisiert nun Nothilfe für über 50 000 Kinder und Familien in der Ukraine.

Eine Videobotschaft von Johannes Behr-Kutsam an seine Kundinnen und Kunden gibt es unter: https://www.youtube.com/watch?v=a6TfPdtz048&ab_channel=ModehausKutsam