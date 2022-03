Wirtschaft & Politik

Mit der OÖ Job Week den Traumjob finden

STEYR/OÖ. Die OÖ Job Week – die Job-Offensive der Wirtschaftskammer Oberösterreich – hilft bei der Jobsuche: Von 28. März bis 02. April kann man die Chance nutzen, Betriebe und das umfangreiche Jobangebot in der Umgebung kennen zu lernen. Hier werden Arbeits- und Lehrstellensuchende dort zusammengebracht, wo es wichtig ist – am künftigen Arbeitsplatz ...

Unter anderem wird die Firma HYDRAC in Sierning ihren familiären Industriebetrieb vorstellen, in dem jährlich von rund 100 Mitarbeitern mehr als 6.000 Maschinen produziert werden. Beim Betriebsrundgang kann man einen Blick hinter die Kulissen werfen und steht dabei außerdem in direktem Konakt mit den MitarbeiterInnen. Seit über 55 Jahren ist HYDRAC erfolgreich im Landmaschinen- und Kommunalbereich tätig und hat sich über die Zeit zu einem technologieführenden Unternehmen der Branche entwickelt. Ob ein Job bei HYDRAC der richtige ist, findet man am besten heraus, indem man sich Tipps und Infos direkt vor Ort holt. „Für uns ist die OÖ Job Week eine super Gelegenheit, motivierten Leuten aus der Region unser Unternehmen zu zeigen und den Bekanntheitsgrad in der Region zu steigern“, erklärt Prokuristin Tina Pühringer.

Es besteht auch die Möglichkeit eines ungezwungenen Besuches bei der Firma ISW Industriesoftware in Steyr, die für maßgeschneiderte Automatisierungslösungen im Maschinen- und Anlagenbau steht. Hier kann man das Leistungsspektrum, das sich von der Beratung und Planung, Projektmanagement, Engineering über IT-Softwareentwicklung, SPS-Programmierung und Visualisierung bis hin zur Inbetriebnahme und After-Sales-Service erstreckt, entdecken. „Wir sind ständig auf der Suche nach talentierten Menschen, die unser Team verstärken können. Als teilnehmender Betrieb bei der OÖ Job Week bieten wir einen Rundum-Blick über die Aufgaben in unserem dynamischen und modernen Unternehmen“, freut sich Projektmanager Stefan Reinhardt.

Eine Woche lang präsentieren sich Unternehmen während der Woche der Berufswahl in Oberösterreich mit verschiedenen Veranstaltungen als attraktive Arbeitgeber. „Betriebsbesichtigungen, Probeschnuppern oder Workshops machen die jeweilige Arbeitswelt in den Unternehmen erlebbar“, erklärt Judith Ringer, WKO Bezirksstellenobfrau von Steyr-Land. Interessierte erfahren auf der Website, in welchen Regionen an welchen Tagen Betriebe zu Veranstaltungen einladen und können sich hier auch gleich anmelden. „Rund 40 Betriebe aus der Region Steyr haben sich zur OÖ Job Week angemeldet. Jetzt liegt es an den Jobsuchenden, sich die Betriebe anzusehen und einen möglichen Arbeitsplatz zu finden“, ergänzt Eduard Riegler, WKO Bezirksstellenobmann von Steyr-Stadt.

Neugierig geworden?

Unter www.jobweek.at gibt es Informationen rund um das Angebot in der Region Steyr sowie die Möglichkeit zur Anmeldung für Veranstaltungen in den teilnehmenden Betrieben.

Unten: Entdecken Sie bei ISW u.a. Automatisierung im Maschinen- und Anlagenbau! Foto © Daniel Hochbrandner – ISW