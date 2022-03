Wirtschaft & Politik

Spannendes erstes Ideengeber*innen­frühstück am Welt­frauentag

STEYR. Am Weltfrauentag verwöhnte Gastgeber Deloitte alle anwesenden Gäste des Gründer- und Ideengeber*innenfrühstücks der Zukunftsregion Steyr mit Blumen und einem wunderbaren Essen aus der Waffelfabrik. Rund 30 Partner und Interessenten waren zum spannenden Austausch in gemütlicher Atmosphäre gekommen ...

Zukunftsregions-Chefin Daniela Zeiner freut sich über den gelungenen Start des neuen Veranstaltungsformats, denn es ist ihr ein großes Anliegen, die Menschen der Region zusammenzubringen, zu Gesprächen und letztendlich zum gemeinsamen Tun zu bewegen und den unternehmerischen Nachwuchs auch ins Boot des Netzwerks Zukunftsregion Steyr zu holen.

Einführend erzählt Deloitte-Geschäftsführer Clemens Klinglmair über die nötigen Zutaten zum Unternehmertum: „Die Begeisterung für das eigene Tun ist das Allerwichtigste“, meint er. Schon allein dadurch begründet sich seine eigene Berufswahl, denn er ist „Steuerberater mit Herz und Seele“. In seinem Impulsreferat spannt er einen Bogen vom grundlegenden Businness-Plan über den notwendigen Soll-Ist-Vergleich bis hin zur geeigneten Rechtsform, zu Steuern, Versicherungen und Fördertipps. Darunter sind spannende Infos wie der Rat zu einer „freiwilligen Höherversicherung in der Unfallversicherung“, und auch der Hinweis, sich auf der Plattform https://www.niemals-ohne.at/ einen Gründer-Bonus beim Steuerberater zu sichern. „Es gibt leider nicht so viele Förderungen, wie die meisten Gründer*innen denken, die wichtigsten darunter sind die nach dem NeuFöG und die Investitionsförderung“, weiß Klinglmair, dessen Unternehmen viele Gründer*innen berät. Deloitte hat 30 Mitarbeiter*innen in Steyr, 28 davon sind Berater*innen – neue Mitarbeiter*innen sind gerne willkommen.

Anschließend berichten 2 Gründerinnen über ihre eigene unternehmerische Geschichte – als erstes Turbobine – Inhaberin Sabine Kastner über die Entwicklung ihrer Karriere und den Weg vom väterlichen Betrieb in die eigene Geschäftsgründung und den Bau ihrer neuen Niederlassung im Stadtgut Steyr. „Ich wusste einfach, das Technische ist meins“, erzählt sie und bestätigt somit die Theorie von Klinglmair, dass die richtige Motivation einfach wichtig ist. Die Unternehmerin ist ständig bemüht, sich und ihren Betrieb weiterzuentwickeln, mittlerweile gibt es neben dem KFZ-Zubehörhandel eine Werkstatt im Gebäude, sodass ihre Kund*innen von einem umfangreichen Service profitieren können. Aktuell zählt die Turbobine fünf Mitarbeiter*innen und konnte ihren Umsatz von Anfang an bis jetzt verdoppeln. Eine gute und ehrliche Beratung ihrer Kund*innen ist ihr wichtig und das merkt man auch. Anfangs wurde sie selbst als Frau oft belächelt von den männlichen Kunden, mittlerweile wenden sich Frauen und Männer gleichermaßen an sie.

Auch bei Bianca Grück, Gründerin vom Geschäft Stoffwechsel, ist die Leidenschaft und das Brennen für ihre Tätigkeit spürbar. „Ich freue mich, dass die Menschen immer mehr berücksichtigen, dass zu viel weggeworfen wird“, sagt sie und stellt damit auch die Nachhaltigkeit ihrer Geschäftsidee in den Vordergrund. Angefangen hat es mit einem Kleidertausch unter Freundinnen, dem Besuch des „Tauschrauschs“ in Linz und der eigenen Veranstaltung in der Region Steyr. Schnell führte dieser Weg zur Gründung eines eigenen Geschäfts, einer Ansiedelung in Neuzeug und seit 2021 in Steyr. In ihrem Laden hat sie durchschnittlich zirka 4000 Stück Bekleidung zum Verkauf und veranschlagt pro Stück in etwa 30 Prozent vom Neupreis. „Es ist für jeden etwas dabei – von der Businesskleidung bis zum Sportgewand; nur die Männerecke ist eher klein“, gesteht Grück. Die Kund*innen können selbst getragene Kleidung nach Terminvereinbarung vorbeibringen, eintauschen und erhalten eine Gutschrift, um andere Kleidungsstücke mitzunehmen. „Oft trägt man einen Pullover, ein Kleid nur 1-2 mal, das ist doch schade“, ist Grück von ihrem Geschäftsmodell überzeugt.

Insgesamt war es ein schönes, erstes Frühstück der Zukunftsregion Steyr für Gründer- und Ideengeber*innen, mit langem Austausch am Vormittag, wo Vernetzung und gegenseitiges Weiterhelfen im Vordergrund stand und auch der kulinarische Genuss nicht zu kurz kam. „Das nächste Gründer*innen – und Ideengeber*innenfrühstück der Zukunftsregion Steyr findet am 8. November in der FH Steyr statt“, freut sich die nächste Partnerin und Gastgeberin Bernadette Hartl vom FH Start – Up Center Steyr.

Inzwischen lädt die Zukunftsregion alle Interessierten zur Nachhaltigkeitsrunde am Dienstag, 22. März um 17:00 Uhr ins TIC Steyr. Anmeldungen unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!