Wirtschaft & Politik

FH OÖ und Biz-Up unterstützen regionale KMU beim Aufbau von Digitalkompetenz

STEYR/OÖ. Die Digitalisierung stellt für Unternehmen weltweit eine attraktive Möglichkeit dar, die interne Effizienz zu steigern, die Zusammenarbeit mit dem Kunden zu intensivieren oder sogar neue Märkte zu erschließen. Kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) fehlt es jedoch häufig an dem erforderlichen Fachwissen, den finanziellen Mitteln und der Zeit, um diese Umstellungen zu verwirklichen ...

Der Studiengang Global Sales and Marketing (GSM) am Campus Steyr der FH Oberösterreich sowie die oberösterreichische Standortagentur Business Upper Austria (Biz-Up) unterstützen ausgewählte, regionale Unternehmen dabei, den nächsten Schritt in Richtung digitalisierte Arbeitswelt zu schaffen.

Das Projekt

Ziel des Interreg Central Europe (CE) Projektes BOOST4BSO ist es, den Wissenserwerb sowie den Wissenstransfer zwischen KMU und Business Support Organizations (BSOs, „Wirtschaftsagenturen“) auf internationaler Ebene nachhaltig zu verbessern. Beteiligte Projektregionen sind Polen, Italien, Tschechien, Kroatien, Österreich und Deutschland. Ein Mechanismus für verbesserten Wissenstransfer, welcher eigens im Zuge des Projektes vom GSM-Team entwickelt wurde, wurde zuerst intern getestet und wird nun auf internationaler Ebene ausgerollt. Durch die internationale Zusammenarbeit und dem damit verbundenen Wissensaustausch wird es BSOs ermöglicht, effektive Unterstützungsleistungen für KMUs auf lokaler Ebene anzubieten, die alle Schlüsselaspekte der digitalen Transformation zu Industrie 4.0 abdecken. Sämtliche Interaktionen zwischen KMU, BSOs und sonstigen Wissensträgern werden auf der dafür entwickelten BOOST4BSO-Plattform abgespeichert, um diese auch für zukünftige Interessenten zugänglich zu machen: www.boost4bso.eu

Die Unternehmen

Anhand einer öffentlichen Ausschreibung wurden in der Projektregion Oberösterreich gesamt sechs Unternehmen identifiziert, welche die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung erkannt haben und proaktiv an der Weiterentwicklung ihrer digitalen Transformation arbeiten möchten. Mit folgenden drei Unternehmen wird im Moment intensiv an der Umsetzung dieses Vorhabens gearbeitet:

• Mitterhuemer Smart Services GmbH (Steyr)

• AREC Automatisierungstechnik GmbH (St. Georgen am Ybbsfelde)

• Baumgartner Automation GmbH (Gaspoltshofen)



Die Zusammenarbeit

Die genannten Unternehmen verbindet neben der fortschrittlichen Denkweise in Bezug auf die voranschreitende Digitalisierung vor allem eines: das Ziel, mittelfristig die Effizienz der internen Prozesse insbesondere im Marketing und Vertrieb durch die Einführung neuer digitaler Tools deutlich zu steigern und bestehende Mitarbeiter*innen auf diesem Weg optimal einzubinden. Aus diesem Grund wurde für diese Unternehmen im März ein Workshop organisiert, in welchem individuelle und gemeinsame Herausforderungen identifiziert wurden. Auf Basis des Austausches über die jeweilige Digitalisierungssituation im Unternehmen wird nun über mögliche Ansatzpunkte für gemeinsame Umsetzungsprojekte gearbeitet.

Projekt-Eckdaten

Projekt: Boosting CE Business Support Organizations capacities for I4.0 scale up support (BOOST4BSO)

Dauer: April 2020 – März 2022

Förderschiene: Das Projekt wird im Rahmen des Programmes "Interreg Central Europe" aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionalentwickung (EFRE) gefördert.

Projektpartner: Universitäten und öffentliche Einrichtungen in Deutschland, Italien, Kroatien, Polen, Tschechien und Österreich.

Im Bild (v.l.n.r): Dipl.-Ing. Herbert Furch, Furch Consulting GmbH (Wels), MMag. Sophie Wiesinger, Global Sales und Marketing, FH OÖ F&E GmbH (Steyr), Dipl.-Ing. Eva Breuer, Biz-Up (Linz), Sven Mitterhuemer, GF der Mitterhuemer Smart Services GmbH (Steyr), Manfred Halmer, GF der AREC Automatisierungstechnik GmbH (St. Georgen am Ybbsfelde), und DI Horst Geiblinger, GF der Baumgartner Automation GmbH (Gaspoltshofen).