1687 offenen Stellen stehen im Arbeitsmarkt­bezirk Steyr 2910 Arbeits­lose gegenüber

STEYR. Viele oberösterreichische Unternehmen suchen nach wie vor – oft vergeblich – intensiv nach Fach- und Arbeitskräften. Das beweist einmal mehr die mit 1687 hohe Anzahl der von den Unternehmen dem AMS mit Ende Februar gemeldeten offenen Stellen ...

Gleichzeitig verzeichnet der Arbeitsmarktbezirk noch immer 2910 Arbeitslose, deren rasche Vermittlung jetzt wieder oberstes Ziel sein muss. Um eine zusätzliche Dynamik in die Vermittlungs-aktivitäten zu bringen, sind für Bezirksstellenobmann Eduard Riegler (Steyr-Stadt) und Bezirksstellenobfrau Judith Ringer (Steyr-Land) zwei Faktoren ausschlaggebend. Nach dem Motto „Eine reguläre Arbeitsaufnahme muss sich wieder lohnen“ ist vor allem der Gesetzgeber gefordert: Ein gestaffeltes Arbeitslosengeld, eine deutliche Beschränkung der Zuverdienstmöglichkeiten für Arbeitslose und die dringend notwendige Reparatur der Notstandshilfe würden den Anreiz für Arbeitslose signifikant erhöhen, wieder eine Beschäftigung aufzunehmen.

Andererseits muss das AMS verstärkt über die Bezirksgrenzen hinaus vermitteln, Arbeitserprobungen weiter forcieren und Arbeitsunwilligkeit sowie Pfusch von Arbeitslosen konsequent und flächendeckend sanktionieren. Eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes ist, so Ringer und Riegler, hingegen kontraproduktiv, weil sie die Differenz zum erzielbaren Einkommen in einem regulären Job weiter reduziert und damit Langzeitarbeitslosigkeit geradezu produziert.

Dazu wird die WKO Oberösterreich in den nächsten Wochen der aktiven Vermittlung von Hilfs- und Anlernkräften besonderes Augenmerk schenken: „Fast jeder zweite Arbeitslose hat nur Pflichtschulabschluss, gleichzeitig suchen viele Betriebe exakt solche Arbeitskräfte, die sie in weiterer Folge arbeitsplatzbezogen aufqualifizieren können. Eine höhere Vermittlungsquote in diesem Segment ist dringend notwendig und auch möglich“, legen Ringer und Riegler den künftigen Kurs der WK bei der Bekämpfung des Fach- und Arbeitskräftemangels dar.