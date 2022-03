Wirtschaft & Politik

Die OÖ Job Week setzt positive Impulse für den Arbeitsmarkt

STEYR. Die Initiative der WKOÖ hilft Arbeitnehmern und Jugendlichen, den richtigen Job zu finden. Nutzen Sie die Chance von 28. März bis 2. April 2022 und informieren Sie sich über das umfangreiche Jobangebot in Ihrer Umgebung. Egal ob Schulabsolventen, Lehrstellensuchende, Arbeitssuchende oder Wiedereinsteiger – für jeden ist etwas dabei. Hier werden Arbeits- und Lehrstellensuchende dort zusammengebracht, wo es wichtig ist – am künftigen Arbeitsplatz ...

Arbeiten Sie gerne mit Holz und sind handwerklich geschickt? Dann wäre eine Karriere als Tischler für Sie optimal. Nutzen Sie die Gelegenheit und finden es persönlich heraus. Schauen Sie sich die Arbeitsplätze an und lernen Sie die Mitarbeiter persönlich kennen – zum Beispiel bei der Tischlerei Hackl GmbH in Steyr, bei STOREBEST Ladeneinrichtungen GmbH in Aschach/Steyr oder bei Zorn Manfred GmbH in Bad Hall.

Arbeiten Sie gerne an der frischen Luft und haben keine Höhenangst? Dann könnte der Beruf Dachdecker/Spengler für Sie der richtige sein. Bei der Firma Friedrich Leichtfried G.m.b.H. & Co KG in Weyer oder der Spenglerei - Dachdeckerei Winter Ges.m.b.H. in Waldneukirchen können Sie sich nach den Anforderungen erkundigen, die man in diesem Beruf mitbringen sollte.

Eine Woche lang präsentieren sich Unternehmen während der Woche der Berufswahl in Oberösterreich mit verschiedenen Veranstaltungen als attraktive Arbeitgeber „Betriebsbesichtigungen, Probeschnuppern oder Workshops machen die jeweilige Arbeitswelt in den Unternehmen erlebbar“, erklärt Michael Schaubmeier, Leiter der WKO Steyr. Interessierte erfahren auf der Website www.jobweek.at in welchen Regionen an welchen Tagen Betriebe zu Veranstaltungen einladen und können sich hier auch gleich anmelden.

„Mit Projekten wie der OÖ Job Week setzt die WKOÖ positive Impulse für den Arbeitsmarkt. Ich empfehle allen Arbeitssuchenden, die Chance zu nutzen und einen oder mehrere Betriebe zu besuchen! “, unterstreicht Franz Sandmair, Leiter des AMS Steyr. Rund 40 Betriebe aus der Region Steyr haben sich bereits angemeldet. Jetzt liegt es an den Jobsuchenden, sich die Betriebe anzusehen und einen möglichen Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz zu finden.

Neugierig geworden? Besuchen Sie uns auf der Homepage www.jobweek.at, informieren Sie sich über das umfangreiche Angebot in der Region Steyr und melden Sie sich gleich zu Veranstaltungen in den teilnehmenden Betrieben an!