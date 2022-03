Wirtschaft & Politik

CoderDojo Steyr: Junge Coderinnen und Coder zu Gast bei BMW Steyr

STEYR. CoderDojo Steyr ist ein Erlebnis – das wurde wieder Anfang März bestätigt, als die jungen Coderinnen und Coder zu Gast bei BMW in Steyr sein durften. Spannend wird es wieder am Freitag, den 1. April, denn hier wird im Museum Arbeitswelt nicht nur programmiert: 20 Kinder ab 9 Jahren werden in einem 3stündigen CoderDojo Special ihr eigenes Geschicklichkeitsspielt löten ...

Der Besuch der jungen Coderinnen und Coder bei BMW war ein Erlebnis. Schon die Wanderung durch die Anlage bis zum Ort, wo es schließlich ans Coden ging, gab Einblick in die Größe des Werkes. Ein weiteres Highlight war die Besichtigung des unternehmensinternen Makerspaces, wo Lehrlinge und Mitarbeiter*innen Zukunftstechnologien und digitale Lösungen ausprobieren. Hier gab es einen Lasercutter, 3D-Drucker, 3D-Scanner, einen Roboterarm und LEGO education Bausätze zu bewundern. Die Kinder wurden aber nicht nur mit eindrucksvollen Erfahrungen verwöhnt, sondern auch mit einem reichhaltigen Buffet mit süßen, kleinen Cupcakes, herzhaftem Fingerfood und köstlichen Fruchtgetränken. Kommentar der Kinder: "Können wir das nächste Mal auch wieder bei BMW sein?"

Der nächste CoderDojo Steyr findet am Freitag, den 1. April im Museum Arbeitswelt Steyr von 16 bis 18 Uhr statt. Hier gibt es wieder die Möglichkeit, in die Welt des Programmierens einzutauchen und eigene Spiele oder anderes zu programmieren. Ein besonderes Highlight wird das CoderDojo Special mit einem Löt-Workshop – ebenso am 1. April, allerdings bereits von 15 bis 18 Uhr. Unter der Anleitung von Maria Lindinger und Alois Hofstätter von der HTL Braunau werden 20 Kinder ab 9 Jahren den Umgang mit einem Lötkolben sowie elektronische Bauteile wie Widerstände, Leuchtdioden, Schalter und Microprozessoren kennenlernen. „Wir arbeiten mit Seitenschneidern, Flachzangen, Pinzetten und natürlich Lötkolben. Das macht den Kindern großen Spaß“, berichtet Lindinger, die gemeinsam mit Hofstätter bereits bei der KinderUni Workshops in dieser Art gehalten hat. „Die Kinder bauen ein Geschicklichkeitsspiel, auf das sie 11 Leuchtdioden löten. Sie zeigen den Spielstand an, sind aber auch Teil des Spieles“, erklärt Hofstätter. Mit Fortschreiten des Spiels wird die Spielgeschwindigkeit immer schneller und damit die Herausforderung gesteigert.

Die CoderDojos sind kostenlos, die Teilnehmeranzahl ist jedoch beschränkt, weshalb eine Anmeldung bei TIC Steyr erforderlich ist. Infos und Anmeldung: https://tic-steyr.at/coderdojo-steyr/termininfo.

Bild 1: Die Freude am gemeinschaftlichen Coden ist groß. © TIC Steyr I Katharina Hofbauer

Bild 2: Eine Schülerin der HTL Braunau zeigt was unsere Steyrer Coder*innen am 1. April erwartet. © HTL Braunau