Wirtschaft & Politik

Auto­haus Pichler über­nimmt Por­sche Steyr

STEYR. Das 1957 in Neuhofen an der Krems gegründete Autohaus Pichler hat per 01.04.2022 den Porsche Steyr Standort an der Ennser Straße übernommen. Der bekannte ŠKODA-Partner erweitert mit der bisher größten Expansion in der Unternehmensgeschichte sein Markenportfolio um den Neuwagenvertrieb der Marken VW, Audi, VW Nutzfahrzeuge sowie Camper ...

„Wir freuen uns das größte privatgeführte Autohaus der Region zu sein. An allen drei Standorten haben wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit viel Know-how, die täglich daran arbeiten unsere Kundinnen und Kunden durch perfektes Service zu begeistern“, so Autohaus Pichler Geschäftsführer Werner Grünberger über die Erwei- terung. Lukas Wögerbauer, Vertreter der Mehrheitseigentümer-Familie, ergänzt: „Die Ansprüche an ein Auto verändern sich im Laufe des Lebens. Mit der Vergrößerung unseres Markenangebots kommen wir den Wünschen unserer Kundinnen und Kun- den nach und bieten das richtige Auto für jede Lebenssituation.“

Sinnvolle Erweiterung des Markenportfolios um VW, Audi und VW-Nutzfahrzeuge

Der Erfolg des Autohauses begründete sich bisher auf den Vertrieb der Marke ŠKODA sowie das Service für VW, ŠKODA und VW Nutzfahrzeuge. Ein weiteres Au- genmerk wird auf den starken Gebrauchtwagenbereich gelegt. Durch die Übernahme von Porsche Steyr wird das Markenportfolio um den Vertrieb von Fahrzeugen der Marken VW, Audi und VW Nutzfahrzeuge sowie Camper erweitert. Zudem wird bei Porsche Steyr auf den Gebrauchtwagenverkauf als Weltautopartner gesetzt. Zusät- lich werden Serviceleistungen für SEAT und CUPRA angeboten. Die Standorte Steyr Wolfernstraße und Steyregg Linzer Straße werden weiterhin Kompetenzzentrem für ŠKODA Neu- und Gebrauchtwagen bleiben.

Pläne für die Zukunft: Positionierung als bester Arbeitgeber und Fokus auf Lehrlinge

Durch die Übernahme aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Porsche Steyr hat sich die Mitarbeiterzahl auf von 60 auf etwa 100 erhöht. Der Weg des Wachstums wird mit dem Fokus auf die Lehrlingsausbildung und damit auf die Fachkräfte der Zukunft weiterverfolgt. Aktuell wird zudem für die Lackiererei und die Spenglerei Personal auf- genommen. Das Autohaus Pichler hat sich zum Ziel gesetzt der beste Arbeitgeber in der Region und Branche zu werden. Erreichen will man das durch Mitarbeitereinbin- dung, gemeinsamer Arbeit an Werten und Prozessen, diversen Mitarbeiteraktionen und vor allem einen familiären Umgang.