Coder­Dojo Steyr: Kinder ha­ben eigen­es Spiel ge­lötet

STEYR. Erstmals wurde bei CoderDojo Steyr nicht nur programmiert, sondern auch gelötet. Ermöglicht haben das einerseits die HTL Braunau mit der Weitergabe ihres Fachwissens sowie die Firma my-PV, die großzügigerweise 10 Löt-Stationen gesponsert hat ...

Das CoderDojo Löt-Special am 1. April war ein besonderes Highlight: Unter der Anleitung von Maria Lindinger und Alois Hofstätter von der HTL Braunau haben 17 Kinder ihr eigenes Geschicklichkeitsspiel gelötet. Drei Stunden wurde mit Seitenschneidern, Flachzangen, Pinzetten und natürlich Lötkolben gearbeitet – drei Stunden, die im Flug vergingen, denn die Kinder waren mit voller Konzentration und Geschicklichkeit dabei. Die Begeisterung war groß und die Kinder sind sich einig, dass Löten keine Hexerei ist. „Löten ist ganz einfach. Man muss nur darauf achten, dass man die richtige Menge Lötzinn erwischt und nicht zu sparsam ist“, erklärt die Workshop-Teilnehmerin Alma.

„Außerdem muss man aufpassen, dass man sich nicht verbrennt, weil die Spitze 330 Grad haben kann“, ergänzt ihr Sitznachbar Severin. „Wir haben Lampen, einen Schalter, zwei Druckknöpfe und Widerstände gelötet und damit ein Spiel gebaut. Das blinkt und wird immer schneller“, erzählt er weiter. Auch seine Schwester, die noch zu jung ist für CoderDojo, freut sich: „Das Spiel ist ganz schön schwierig, wenn es so schnell blinkt. Bald bin ich sieben Jahre und dann darf ich auch zu CoderDojo gehen.“

Dank der großzügigen Spende von 10 Löt-Stationen des Photovoltaikwärme-Experten my-PV können an dem Löt-Workshop mehr Kinder teilnehmen. Geschäftsführer Gerhard Rimpler freut sich, wenn die Welt der Technik spielerisch erfahrbar wird: „Löten ist in Wirklichkeit keine große Sache, aber viele haben zu großen Respekt davor. Es ist toll, wenn Kinder in solchen Workshops neue Einblicke erhalten und so Hemmschwellen abgebaut werden.“

Die nächste Möglichkeit, in die Welt des Programmierens einzutauchen, gibt es am Freitag, den 22. April in der HLW Steyr von 16 bis 18 Uhr. Ein besonderes Highlight wird wieder das CoderDojo im BMW Werk Steyr am Freitag, den 6. Mai von 15:30 bis 18:00 Uhr – hier werden die Kinder mit Lego-Bausätzen Roboter bauen und programmieren.

Die CoderDojos sind kostenlos, die Teilnehmeranzahl ist jedoch beschränkt, weshalb eine Anmeldung bei TIC Steyr erforderlich ist. Infos und Anmeldung: https://tic-steyr.at/coderdojo-steyr/termininfo.

Unten:

Gerhard Rimpler, Geschäftsführer von my-PV, übergibt 10 Lötstationen für CoderDojo Steyr an Daniela Zeiner (TIC Steyr) und Maria Pernegger (Initiatorin CoderDojo Steyr). Foto © my-PV

Nicht nur Programmieren, auch Löten macht den Kindern bei CoderDojo Steyr Spaß. Foto © Stephan Rosinger | Museum Arbeitswelt Steyr