Zukunft ge­meinsam denken: Mai­feier der SPÖ Steyr

STEYR. Die heurige Maifeier der SPÖ Steyr steht unter dem Motto "Zukunft gemeinsam denken". Bezirksparteivorsitzende Katrin Auer wird die Festansprache halten, Landtagsabgeordnete Sabine Engleitner-Neu und Bürgermeister Markus Vogl werden, ebenso wie die Gewerkschaftsschule und Barbara Bichler, als junge Stimme zum 1. Mai, zu Wort kommen ...

Die Maifeier findet am 01. Mai um 10 Uhr am Vorplatz des Museum Arbeitswelt statt. Für die musikalische Umrahmung sorgen der MV Schiedlberg, Mike und Nicole Gelsinger sowie Gerry Plotz. Durch die Maifeier führt Carmen Braun als Moderatorin.

Ökologische und soziale Gerechtigkeit

„Klimaneutralität und soziale Gerechtigkeit gehen ebenso Hand in Hand wie die Gleichberechtigung von Frau und Mann“, so Katrin Auer, SP-Parteivorsitzende Bezirk Steyr. Das eine kann ohne die anderen nicht erreicht werden. Und „grüne Jobs“ müssen gute Jobs sein, für Frauen und Männer. Es braucht einen Staat, der alle vor Armut schützt, und als Innovationsmotor aktiv wird. Für große Innovationen und Investitionen braucht es den Staat, denn solche Innovationen entstehen nicht am Markt und auch die Profite dieser Innovationen müssen der Gesellschaft zugutekommen. „Es kann nicht sein, dass nur die Risiken auf die Allgemeinheit abgewälzt werden“, so Auer. Klimafreundliches Handeln muss staatlicherseits gefördert und umweltschädliches Handeln sanktioniert werden. Das Ziel müssen klimaneutrale, nachhaltige und qualitativ hochwertige Arbeitsplätze sein.

Programm für den 1. Mai

7:00 Uhr Weckruf Ennsleite

8:00 Uhr Weckruf Steyr West und Demozug zum MAW

9:40 Uhr Demozug der FSG von AK zum MAW

9:45 Uhr Demozug (STV Steyr Nord + Steyr-West) von Zwischenbrücken zum MAW

9:45 Uhr Demozug (STV Ennsleite + STV Münichholz) von Zwischenbrücken zum MAW



ab 10 Uhr:

Begrüßung: LAbg. Sabine Engleitner-Neu

Gewerkschaftsschule: „Vision 2050“ (Andreas Böck und GenossInnen)

Junge Stimme zum 1. Mai: Barbara Bichler (GF der Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf, ÖGB-Frauenvorsitzende Steyr)

Festansprache: SPÖ Bezirksparteivors. Stadträtin Katrin Auer

Schlussworte: Bgm. Markus Vogl

Moderation: Carmen Braun

Musikalische Umrahmung: Musikverein Schiedlberg, Mike und Nicole Gelsinger, Ausklang mit Gerry Plotz



Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Museum Arbeitswelt statt!