Wirtschaft trauert um Innungs­meister Kuno Graßner

STEYR-LAND. KommR Kuno Graßner, Innungsmeister der Textilreiniger und Innungsmeisterin-Stv. der Fachgruppe „Mode- und Bekleidungstechnik“ in der WKOÖ, ist am Samstag, 16. April 2022 im 66. Lebensjahr verstorben. Der Unternehmer aus Sierning hat sich 28 Jahre lang erfolgreich und mit ganzer Kraft in der Branchenvertretung engagiert ...

„Mit Kuno Graßner verliert die Wirtschaftsbund-Familie einen Vertreter mit Handschlagqualität, Herz und Engagement, der aufgrund seiner hohen Fachkompetenz, Vertrauenswürdigkeit und Menschlichkeit bei seinen BerufskollegInnen und darüber hinaus großes Ansehen genoss“, würdigt Wirtschaftsbund-Landesobfrau Präsidentin Doris Hummer die Verdienste Graßners.

„Unser ganzes Mitgefühl gilt jetzt seiner Familie, der wir viel Kraft in diesen schweren Stunden wünschen“, so Hummer.

„Als Spitzen-Funktionär in der wirtschaftlichen Interessenvertretung war ihm vor allem die Stärkung des Gemeinschaftsgeistes - auch über die eigene Branche hinaus - die Zukunft und Förderung „seiner“ Textilreiniger und Wäschereibranche und die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und UnternehmerInnen ein großes Anliegen“, unterstreicht Mst. Michael Pecherstorfer, Spartenobmann Gewerbe und Handwerk, den herausragenden Einsatz von Kuno Graßner.

Zahlreiche Branchenaktivitäten sind auf seine Initiative und sein Engagement zurückzuführen, wie etwa die Gründung des Qualifizierungsverbundes für Textilreiniger oder die Organisation von Bundestreffen der österreichischen Textilreiniger in Oberösterreich. Das Thema Betriebsgründung und -nachfolge lag ihm besonders am Herzen.

„Für seine Branchen- und FunktionärskollegInnen hatte er immer ein offenes Ohr und kompetenten Rat. Er war stets zur Stelle und man konnte in jeder Situation auf ihn zählen, fachlich und menschlich. Wir werden Kuno Graßner schmerzlich vermissen“, zeigt sich Maria Burger, Innungsmeisterin Mode- und Bekleidungstechnik tief betroffen über das frühe Ableben von Kuno Graßner.