Wirtschaft & Politik

HAK/HAS forciert Klassen­paten­schaften mit regio­nalen Fir­men

STEYR. Wie bringt man gut ausgebildete Absolventinnen und Absolventen der HAK/HAS zu innovativen Unternehmen? Wie finden weitblickende Firmen junge, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Die HAK/HAS Steyr beantwortet diese Fragen mit einer Intensivierung der Klassenpatenschaft ...

Wirtschaft erleben ist seit jeher ein bedeutender Eckpfeiler in der Ausbildung der Schülerinnen und Schüler an der Handelsakademie und Handelsschule Steyr. Im Rahmen von Exkursionen, Workshops, Vorträgen sowie persönlichen Erfahrungen in Praktika wird aktuelles und praxisnahes Lernen ermöglicht. Seit diesem Schuljahr wird auf Firmenkooperationen ein besonderer Schwerpunkt gelegt. So gelang es, für jede Klasse der HAK/HAS Steyr einen in der Region angesiedelten Betrieb als Klassenpate zu gewinnen. 22 engagierte Firmen aus den Bezirken Steyr, Steyr-Land, Linz-Land und Amstetten beteiligen sich daran.

„Ziel der Klassenpatenschaften ist es, die praxisgerechte Ausbildung an unserer Schule weiter auszubauen und zu stärken“, berichtet der Koordinator und Ansprechpartner für Firmenkooperationen der HAK/HAS Steyr, Wirtschaftspädagoge Mag. Andreas Steininger, über das Projekt. Er sieht darin einen Nutzen für alle Beteiligten: Teilnehmende Unternehmen haben die Möglichkeit, potenziellen Arbeitskräften ihren Betrieb und Arbeitsabläufe zu zeigen sowie wirtschaftliche Kernkompetenzen weiterzugeben.

Durch die enge Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft erhalten die Jugendlichen interessante Einblicke, um schulische Theorie und unternehmerische Praxis miteinander zu verknüpfen und eine gute Perspektive, einen modernen Betrieb für ihren möglichen Berufseinstieg kennenzulernen.

Fotos © HAK/HAS Steyr