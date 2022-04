Wirtschaft & Politik

HLW Steyr und Auto­haus Knöbl start­eten gemein­same Spenden­aktion

STEYR. Der Krieg in der Ukraine hat viele erschüttert. Daher wollten auch die Schülerinnen der 5AKM der HLW Steyr unter der Projektleitung von Sarah Bichler und Anna Kösslinger Solidarität zeigen und starteten im März eine Spendenaktion an der Schule für die Menschen in der Ukraine ...

Innerhalb kürzester Zeit konnten zahlreiche Kartons mit Verbandsmaterial, Erste-Hilfe-Sets und Medikamenten gesammelt werden. Das Autohaus Knöbl hat sich der Spendenaktion angeschlossen und 750 Erste-Hilfe-Pakete, Kleidung, Decken und Spielwaren gespendet. „Wir bedanken uns herzlich für das eifrige Engagement und die Mithilfe der Mitarbeiter*innen, Lieferant*innen und Kund*innen!“ zeigen sich Anna Kösslinger und Sarah Bichler mit Martin Knöbl erfreut.

Mit Hilfe der Firma SoloDUE, die zum Transport den Firmenbus inkl. Fahrer zur Verfügung stellte, konnten die Spenden am 08. April an die Ukrainische Gemeinde Linz in Pasching (Facebook: Ukrainische Gemeinde / Ukrainian community) übergeben werden. Von dort aus werden die Spenden zu den Menschen in der Ukraine transportiert.

„Wir bedanken uns von ganzen Herzen bei allen Unterstützer*innen und nehmen weiterhin Spenden im Autohaus Knöbl und der 5AKM der HLW Steyr entgegen“, hoffen die Initiatorinnen auf weitere Unterstützung der Aktion.

Fotos © HLW Steyr

Unten (v.l.n.r.): Anna Kösslinger, Sarah Bichler und Helferinnen von der Ukrainischen Gemeinde Linz