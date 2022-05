Wirtschaft & Politik

Münchner Investor übernimmt Steyr­er Traditions­­be­trieb

STEYR/MÜNCHEN. Die in München ansässige Aequita Gruppe übernimmt per 1. Juni 2022 den Steyrer Traditionsbetriebes Eckelt Glas vom bisherigen französische Eigentümer Saint Gobain. Die Münchner hatten bereits zuvor Produktionsbetriebe im deutschen Radeburg sowie in den Niederlanden von Saint Gobain übernommen und erfolgreich weitergeführt ...

Der 1923 von August Eckelt gegründete Familienbetrieb hatte sich als Pionier in den Bereichen Sicherheitsglas, Isolierglas und Siebdruckglas in Österreich einen Namen gemacht. In den 80ern wurde der Fokus stärker auf das Projektgeschäft gelegt. 1989 wurden schließlich die Gesellschaftsanteile des österreichischen Marktführers vom in Paris ansässigen Industriekonzern Saint Gobain übernommen.

Bis ins Jahr 2008 war Eckelt Marktführer in Österreich für Architekturglas. Sowohl national, als auch international konnte man mit zahlreichen prominenten Projekten immer wieder für Schlagzeilen sorgen (New York, London, L.A., San Francisco etc.). So wurden zum Beispiel für die BMW Welt München verschiedenste Isolierglas-Elemente hergestellt und das Lentos Kunstmuseum in Linz erhielt auf über 1000 Scheiben eine spezielle witterungsbeständige Chromspiegelbeschichtung. Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 wurde das Umfeld für Eckelt deutlich schwieriger, die Gewinne, aber auch notwendige Investitionen blieben aus.

Details zu Übernahme sind derzeit noch nicht bekannt, die erfolgreichen Übernahme in Deutschland und den Niederlanden, können jedoch als positives Zeichen interpretiert werden.