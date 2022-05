Wirtschaft & Politik

Klaus Traun­müller mit OÖ-Ver­dienst­medaille geehrt

STEYR/OÖ. Der ehemalige Bankangestellte Klaus Traunmüller, wurde am 26. April für seine langjährige Tätigkeit als Arbeiterkammerrat von Landeshauptmann Thomas Stelzer mit der Verdienstmedaille des Landes Oberösterreich ausgezeichnet ...

Von 2009 bis 2017 hat sich Traunmüller für die Anliegen der Arbeitnehmernnen und Arbeitnehmer in der oberösterreichischen Arbeiterkammer aktiv und mit viel Herzblut eingesetzt. Neben seiner Funktion in der Kammer, ist er auch schon seit Jahrzehnten stark in der Steyrer ÖVP und dem Steyrer ÖAAB verwurzelt. „Klaus Traunmüller ist eine wichtige und kaum wegzudenkende Stütze unserer Gesinnungsgemeinschaft und hat sich diese Auszeichnung redlich verdient. Ich gratuliere ihm dazu sehr herzlich!“, so die Stadtparteiobfrau der ÖVP Steyr Judith Ringer.