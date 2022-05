Wirtschaft & Politik

Digital meets Personal: Hofmann Personal treibt Digitalisierung voran

STEYR/Ö. Bei Hofmann Personal steht der Mensch im Zentrum. Mit digitalen Tools wird man diesem Anspruch noch besser gerecht. Sie verbessern die Qualität des Recruitings, der HR-Koordination und machen das Unternehmen sogar grüner ...

Wirtschaft im Wandel

Die Wirtschaft ist im Wandel und die Personaldienstleistungsbranche stellt sich diesem Wandel nicht nur, sondern treibt ihn voran, wie das Beispiel I.K. Hofmann GmbH Österreich zeigt. Die Digitalisierung beschleunigte die Umsetzung des Master-Vendoring-Konzepts. „Wir sind dabei zentraler Ansprechpartner für die HR-Fragen eines Unternehmens. Mas ter Vendoring übernimmt die komplette Organisation und Koordination der Zeit arbeitnehmer, macht den Prozess effizienter, und spart Zeit“, schildert Helmut Herzog, Geschäftsführer der I.K. Hof mann GmbH Österreich. Digitale Tools unterstützen beim Koordinationsaufwand. Bei Hofmann Personal kommt das Vendor-Management-System MAVES zum Einsatz, ein zentrales Steuerungselement für das strategische und operative Master-Vendor-Konzept. Ein Konzept, das ständig weiterentwickelt wurde und dem Kunden hilft, HR-Themen noch schneller und transparenter abzuwickeln. „Unsere Digitalisierungsoffensive bringt dem Kunden mehr Versorgungssicherheit und optimiert die Prozesse“.

Green Recruiting

Die Digitalisierungsstrategie bei Hofmann Personal hilft nicht nur den Kunden, sondern auch der Umwelt: „Unter dem Slogan Green Recruiting haben wir einen möglichst papierfreien Recruiting-Prozess für unsere BewerberInnen geschaffen“, so Roland Fürst, Geschäftsführer der I.K. Hofmann GmbH Österreich. Der Bewer bungsprozess wurde vereinfacht. BewerberInnen können ihre Unterlagen direkt auf der Homepage hochladen und gelangen automatisch in das Bewerbermanage mentsystem. „Der Lebenslauf läuft durch unser CV-Parsing-System und wird digital ausgelesen. Im Anschluss kann sich die zuständige Niederlassung sofort mit den KandidatInnen in Verbindung setzen. Das beschleunigt den Prozess um ein Vielfaches.“ Doch bei aller digitalen Kompetenz steht nach wie vor der Faktor Mensch im Vordergrund. „Wir leben von den guten persönlichen Beziehungen zu unseren Kunden und MitarbeiterInnen.“

Webtipp: www.hofmann-personal.at