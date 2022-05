Wirtschaft & Politik

SMC Perspektive Plus verbindet Menschen, AMS und Wirtschaft

STEYR/OÖ. Die SMC Perspektive Plus GmbH ist Verbindungspunkt arbeitssuchender Personen, Unternehmen aus verschiedensten Bereichen der Wirtschaft sowie Institutionen der Öffentlichkeit. Als AQUA-Kooperationspartner des AMS OÖ und NÖ, bietet SMC Unterstützung bei allen Themen in der Arbeitswelt ...

Win-Win Situation durch AQUA

Mit AQUA, der arbeitsplatznahen Qualifizierung, wurde ein Ausbildungsmodell entwickelt, das für Unternehmen, die qualifiziertes Personal suchen und Personen, die eine Qualifizierung anstreben, eine Win-Win-Situation darstellt. Sie möchten Personal bedarfsorientiert und für Ihre Anforderungen maßgeschneidert ausbilden oder weiterqualifizieren? Dann sind wir bei SMC die richtigen AnsprechpartnerInnen!

Knackpunkt Qualifikation

Viele Arbeitssuchende haben keine anerkannte berufliche Ausbildung und daher Schwierigkeiten, den passenden Job zu finden. Sie haben Interesse an einer Aus- oder Weiterbildung? Sie möchten sich gezielt für einen bestimmten Arbeitsplatz in einem Unternehmen ausbilden lassen? Gemeinsam mit der SMC Perspektive Plus und den Kooperationspartnern ist das möglich! Mit AQUA erhalten Sie eine duale Ausbildung. Die Praxis wird bei der/dem künftigen ArbeitgeberIn absolviert und die theoretische Ausbildung wird in Kursen (WIFI, BFI usw.) oder der Berufsschule vermittelt.

SMC Perspektive Plus erarbeitet neue Beratungs-, Aktivierungs- und Qualifizierungsangebote und schafft dadurch neue Perspektiven für Menschen und Lösungen für Unternehmen mit Fachkräftemangel.

"Wir helfen Ihnen, BewerberInnen für Ihren Betrieb auszubilden oder genau für Ihren Betrieb zu qualifizieren. AQUA als gemeinsame Maßnahme mit dem AMS, ist das Model der Zukunft. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!", Lisa Maria Winkler, Leiterin SMC Perspektive Plus.