Geheime Wahl: Katrin Auer mit 100 Prozent als SPÖ-Bezirksvorsitzende bestätigt

STEYR. Bei der Bezirkskonferenz am 14. Mai in den Casino-Sälen wurde Katrin Auer mit 100 Prozent Zustimmung als SPÖ-Bezirksparteivorsitzende eindrucksvoll bestätigt. Sie war im No-vember als geschäftsführende Vorsitzende eingesetzt worden und ...

... stellte sich nun in einer geheimen Wahl dem Votum der Delegierten. Gleichzeitig wurde Stadträtin Katrin Auer zur Spit-zenkandidatin für die nächste Nationalratswahl gewählt.



„Für die so große Zustimmung danke ich sehr herzlich. Ich sehe dies als immensen Vertrauens-beweis. Diesem werde ich natürlich gerecht werden. Wir in Steyr und in Steyr-Land sind jedenfalls auf eine Nationalratswahl vorbereitet - wann auch immer diese stattfindet. Aus unserer Sicht: je früher, desto besser für Österreich!“ Katrin Auer, sie ist graduierte Historikerin und Politologin, sagte in ihrem Statement weiters: „In Steyr zeigen wir es seit jeher vor, wie erfolgreiche sozialdemokratische Politik funktioniert.“



Als Ehrengast war Michael Lindner bei der Steyrer Bezirkskonferenz. Auch er bezog sich auf In seinem Referat auf Steyr und Steyr-Land: „Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass endlich wieder eine bessere Politik in diesem Land gemacht wird. Steyr und die roten Gemeinden im Bezirk Steyr-Land sind hier ein großes Vorbild. Denn wir haben die besseren Antworten für die Zukunft: gegen die Teuerung, für soziale Sicherheit, für die Pflege, die Bildung und die Zukunft unserer Kinder. Für den ländlichen Raum, für die öffentliche Infrastruktur. Für die Menschen in Oberösterreich!“ Der designierte SPOÖ-Chef Lindner sagte weiters: „Mein Anspruch ist, eine Politik für die arbeitende Mehrheit zu machen, für die ehrlich arbeitenden Menschen in Oberösterreich. Diese Mehrheit will von ihrer Arbeit leben können. Sie will für sich und ihre Kinder in eine sichere Zukunft blicken. Sie will in einem Land leben, auf das man sich verlassen kann!“



Weitere zwei 100-prozentige Ergebnisse

Insgesamt waren rund 240 Genossinnen und Genossen bei der Bezirkskonferenz. Klar als Bezirksvorsitzende-Stellvertreterin und als Stellvertreter von Katrin Auer wurden gewählt: Landtagsabgeordnete Sabine Engleitner-Neu, Siernings Bürgermeister Richard Kerbl und Bürgermeister Markus Vogl aus Steyr. Gleichzeitig wurden Sabine Engleitner-Neu als Bezirks-Frauenvorsitzende und Lisa Wesp als Bezirks-Bildungsvorsitzende der SPÖ jeweils wiedergewählt. Beide erhielten ebenfalls 100-prozentige Zustimmung. Andreas Böck als Bezirks-Vorsitzender der Jungen Generation wurde von den Genossinnen und Genossen einstimmig bestätigt.

Katrin Auer versicherte den Delegierten, dass die SPÖ zwischen Steyr-Stadt und den Regionen in Steyr-Land auf ihre Unterstützung zählen könne. „Funktionärin bzw. Funktionär in einer Ortspartei oder in einer Steyrer Sektion zu sein, verdient Respekt, Dank und Anerkennung.“ Katrin Auer weiter: „Wir haben bei unserer Bezirkskonferenz zudem wichtige Anträge diskutiert!“



Leitantrag: Zukunft gemeinsam denken

Der Leitantrag wurde zum Thema „Zukunft gemeinsam denken“ beschlossen. „Wir verstehen darunter, dass die SPÖ seit 130 Jahren richtige Antworten auf wesentliche Fragen gibt. Wir sind eine progressive Partei! Und wir werden zum Beispiel eine Steyrer Strategie entwickeln, wie die Herausforderung der Klimaneutralität mit sozialen und arbeitspolitischen Notwendigkeiten kombiniert werden muss!“ Weitere Anträge an die Bezirkskonferenz richteten sich ans Schulwesen (Verpflichtende Finanzbildung für die 10- bis 14-Jährigen (im Rahmen der Pflichtschulausbildung), an eine Prävention im Bereich des Gewaltschutzes für Frauen (Forderung nach Selbstverteidigungskursen ab der 8. Schulstufe) und der Stärkung der Kommunen.

Ehrungen mit der Victor-Adler-Plakette

Traditionell wurden auch sehr verdiente Persönlichkeiten mit der höchsten Auszeichnung der Sozialdemokratie, der Victor-Adler-Plakette, geehrt: Bgm. a.D. Manfred Kalchmair, Bgm. a.D. Leopold Steindler, Vizebgm. a.D. Wilhelm Hauser, 3. Landtagspräsidentin a.D. Gerda Weichsler-Hauer und Gemeinderätin a.D. Helga Feller-Höller.

Unter den zahlreichen Ehrengästen war auch Landesrätin Birgit Gerstorfer, die SPÖ Steyr dank-te ihr für ihr Engagement herzlich und überreichte an sie einen Blumenstrauß. Weiters gaben der SPÖ Steyr die Ehre: Bezirks-Ehrenvorsitzender Landesrat a.D. Hermann Reichl, Landes-Frauenvorsitzende Landtagsabgeordnete Renate Heitz, Landes-Frauengeschäftsführerin Laura Wiednig, JG-Landesvorsitzender Michael Mollner und JG-Landesgeschäftsführerin Marija Gavric sowie zahlreiche Bürgermeister und Vizebürgermeister außer Dienst.

Mit der Victor-Adler-Plakette Geehrte und Gratulanten, von links: Katrin Auer, Wilhelm Hauser, Leopold Steindler, Birgit Gerstorfer, Gerda Weichsler-Hauer, Helga Feller-Höller, Manfred Kalchmair, Michael Lindner und Markus Vogl.