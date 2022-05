Wirtschaft & Politik

Coder­Dojo bei BMW: Program­mieren und Bauen mit Lego

STEYR. Ein besonderes Highlight erlebten die Kinder am 6. Mai bei CoderDojo Steyr, als sie zu Besuch im BMW Group Werk Steyr waren. Hier wurde mit Lego-Bausätzen gebaut und programmiert. Die nächste Chance, in die CoderDojo-Welt zu schnuppern, gibt es bei der Langen Nacht der Forschung am Freitag, den 20. Mai, ab 17 Uhr im TIC Steyr ...

Der Einladung des BMW Group Werks Steyr folgend, durften die jungen Coderinnen und Coder erstmals mit LEGO education Bausätzen arbeiten. Entsprechend der Anleitung bauten sie in Teams das LEGO zusammen und programmierten es anschließend. Danach wurde getüftelt, wie die Gefährte optimiert werden können. Die einen legten den Fokus auf Präzision oder Optik, die anderen auf Geschwindigkeit. Trotz gleicher Ausgangssituation entstanden variantenreiche und individuelle LEGO-Fahrzeuge mit unterschiedlichen Ausstattungen. Manche wagten ein Wettrennen, andere optimierten ihr Fahrzeug nach der ersten Niederlage und stellten sich erneut der Herausforderung, wie zum Beispiel der junge Coder Dominic: „Ich baue das Fahrzeug jetzt wieder ein bisschen langsamer, weil der Motor sonst zu wenig Kraft hat, dass er es am Anfang in Schwung bringt.“ Seine Mission war erfolgreich und sein Team konnte haushoch siegen. Dass es für alle ein einmaliges Erlebnis war und es ihnen Spaß gemacht hat, sah man den Kindern deutlich an.

Bei der Langen Nacht der Forschung am Freitag, den 20. Mai, können ab 17:00 Uhr Kinder im BMW Group Werk Steyr LEGO-Roboterarme steuern und so einen Roboterarm der Industrie nachahmen. Interessierte können die Möglichkeiten des hauseigenen Makerspace erforschen: 3D-Druck, Laser Cutten, 3D-Scan und Roboterarmsteuerung. Weitere Themenfelder bei der BMW Group in Steyr sind Digitalisierung, Nachhaltigkeit, E-Mobilität und Antriebspower.

Der nächste CoderDojo Steyr findet ebenso am 20. Mai statt, bei der Langen Nacht der Forschung im TIC Steyr. Gratis Parken kann man hierfür am öffentlichen Parkplatz im Stadtgut Steyr. Ab 17:00 Uhr gibt es die Möglichkeit, in die Welt des Programmierens einzutauchen. Außerdem wird gezeigt, was man alles mit dem 3D-Drucker machen kann. Nahe dem TIC Steyr laden im Stadtgut auch die Aussteller COSMO CONSULT und Profactor zum Mitmachen und Staunen ein. Im Fokus stehen bei Profactor künstliche Intelligenz und Augmented Reality. Bei COSMO CONSULT wird digital gezeichnet und der Frage „Was haben Lego und Programmieren gemeinsam?“ nachgegangen. Spannend für Klein und Groß wird sicher auch der Makerspace des Vereins Steyr-Werke, der ebenso in die Welt des 3D-Druckens, aber auch des Laser Cuttens führt.

Die CoderDojos sind kostenlos, die Teilnehmeranzahl ist jedoch beschränkt, weshalb eine Anmeldung bei TIC Steyr erforderlich ist. Infos und Anmeldung: https://tic-steyr.at/coderdojo-steyr/termininfo.