Wirtschaft & Politik

Ein­ladung zur Arbeits­gruppe Nach­haltige Zukunfts­region Steyr

STEYR. Am 8. Juni ist es soweit: Ab 15:30 Uhr wird im TIC Steyr (Stadtgut A1, 4407 Steyr) weiter an den Ideen für eine nachhaltigere Zukunftsregion Steyr gearbeitet. Alle Interessierten sind eingeladen, sich anzumelden und mitzudiskutieren ...

„Wir haben uns sehr über das Miteinander bei unserer Kick-Off-Veranstaltung am 22. März gefreut. Die Interaktion von Referent*innen und Publikum war hervorragend, mehr als 50 Ideen wurden auf unserer Pinnwand hinterlassen und wir haben die Gründung einer Arbeitsgruppe angekündigt, bei der viele mitwirken wollen. Deshalb laden wir nun dazu ein und werden gemeinsam weiterarbeiten, brainstormen, die Ideen verfeinern und sehen, wo nächste Schritte zu setzen sind“, sagt Netzwerkchefin Daniela Zeiner.

Unter den zahlreichen spannenden, eingebrachten Ideen findet sich zum Beispiel der Vorschlag zu einem „Nachhaltigkeits-Bus on Tour“, zu einem „Inno-Lab“, dazu, „Urban Gardening“ in der Region umzusetzen und Steyr als „Klimamodellregion“ zu etablieren. Alle Ideen wurden nun vier Fragestellungen zugeordnet, die in vier Workshops am 8. Juni vertieft werden sollen:



Wie können wir Steyr und Umland

a) nachhaltig gestalten

b) klimafit entwickeln

c) innovativ in die industrielle Transformation begleiten

d) zukunftsfit und hochwertig bilden?

In diesen Gruppen wird das Team der Zukunftsregion Steyr gemeinsam mit Moderatoren und allen Interessierten die eingereichten Vorschläge betrachten, neue Ideen zulassen und diesen dann Prioritäten zuordnen, welche wiederum weiter auf ihre Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken, die sie für die Region bedeuten, analysiert werden.

„Wie geht es weiter, was können wir tun – das herauszufinden ist unser Ziel. Für den Herbst planen wir, die Themen dann noch intensiver voranzutreiben“, erklärt Netzwerksprecher Christoph Grumböck und freut sich auf die konstruktive Zusammenarbeit in der Zukunftsregion Steyr.

"Alle Partner und Interessierten sind gerne eingeladen mitzudiskutieren, sich einzubringen und gemeinsam die Zukunft unserer Region zu gestalten. Wir freuen uns auf Anmeldungen unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zur Arbeitsgruppe „Nachhaltige Zukunftsregion Steyr“ (08. Juni 2022 / 15:30 Uhr / TIC Steyr, Im Stadtgut A1, 4407 Steyr) und ersuchen, auch gleich den Workshop, in dem mitgearbeitet wird, bekannt zu geben."