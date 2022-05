Wirtschaft & Politik

Ge­mein­sam unter­wegs in der Zukunfts­region Steyr

STEYR. Bei traumhaftem Wetter trafen sich die Partner des Netzwerks Zukunftsregion Steyr sowie viele Interessierte zum gemeinsamen Spaziergang und verbrachten einen Nachmittag mit gegenseitigem Kennenlernen, vielen Gesprächen, spannenden Inputs und regionaler Kulinarik ...

Ein herzliches Willkommen gab es durch Familie Binder von der Mostschänke Sacher, die alle Teilnehmer*innen mit einem Glas Saft oder Cider begrüßte. Ein passender Start in den gemeinsamen Nachmittag, der unter dem Motto „Raus aus dem Alltag & unsere wunderbare Region erleben - mit einem kleinen Spaziergang, Austausch & Genuss“ stand. Netzwerkchefin Daniela Zeiner, Bürgermeister der Stadt Steyr Markus Vogl und Netzwerksprecher Christoph Grumböck eröffneten das Treffen mit ein paar einleitenden Worten, danach übernahm Zukunftsregionspartner, Trainer und Naturprofi Martin Krejcarek die Leitung der Gruppe. Er startete mit einem kleinen Spiel und dann brach die Gruppe schon auf in Richtung Baumlehrpfad mit der Aufgabe, sich zum Thema Non-Digitale Kindheitserfahrungen auszutauschen. Eine spannende Herausforderung für alle, viele Erinnerungen wurden weitergegeben. Die Teilnehmer*innen beantworteten Fragen wie: „Woher komme ich?“ „Wo habe ich meine Kindheit verbracht und wie telefonierte man damals überhaupt?“ „Wie schauten wir fern und was machten wir sonst so ohne unsere Technik von heute?“

Auch die Beziehung zwischen Mensch und Natur wurde von Anfang an durch Trainer Martin Krejcarek hergestellt. Die Spaziergänger*innen lernten so nicht nur mehr über die Wegkolleg*innen, sondern auch über den Wald, den Sauerstoffaustausch zwischen Baum und Mensch und die Bodenbeschaffenheit in unserer Region, sondern hatten auch die Gelegenheit, ihr eigenes Unternehmen in Bezug zur Natur zu setzen und den Entwicklungsstand zu analysieren. Da die Gruppenzusammensetzung sich im Laufe des Nachmittags öfters veränderte, war in Summe genug Zeit für ein gegenseitiges besseres Kennenlernen und um mehr vom privaten und beruflichen Tätigkeitsbereich und Umfeld der anderen Teilnehmer*innen zu erfahren.

Die Schlussworte von Daniela Zeiner nach der 3,75 km langen kleinen Wanderung eröffneten gleichzeitig den Rahmen für einen kulinarischen Genuss der Mostjause und einen entspannten, geselligen Ausklang des Abends auf der Terrasse der Mostschänke Sacher.

Die nächsten Termine des Netzwerks sind in den Bereichen „Nachhaltige Region“ und „Digitale Region“. Alle Partner und Interessierten sind gerne eingeladen mitzudiskutieren, sich einzubringen und gemeinsam die Zukunft der Region zu gestalten.

"Wir freuen uns auf Anmeldungen unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zur Arbeitsgruppe „Nachhaltige Zukunftsregion Steyr“ (08. Juni 2022 / 15:30 Uhr / TIC Steyr, Im Stadtgut A1, 4407 Steyr) und zum Stammtisch 4.0 bei Bitter unter dem Thema „Von der analogen Personalsuche zum digitalen Mitarbeiter (m/w/d) - Recruiting-Prozess“, 20. Juni 2022 / 17:00 Uhr / Bitter, Gewerbestraße 12, 4522 Sierning."