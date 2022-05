Wirtschaft & Politik

Ehren­ring der Ge­meinde Die­tach für Hans Breit­schopf

DIETACH. Eine hohe Auszeichnung der Gemeinde Dietach wurde Breitschopfküchen Gründer und Ex Gemeinderat Hans Breitschopf beim Dorfabend am Samstag, 22. Mai zuteil: Er erhielt den Ehrenring der Gemeinde ...

Hans Breitschopf war von 1991 bis 2021, also insgesamt 30 Jahre, Gemeinderat und davon 24 Jahre Gemeindevorstand in Dietach. Der Dorfabend fand unter der Moderation von Vizebürgermeisterin Sabine Schröck im KuBez in Dietach statt.

Foto: Peter Röck