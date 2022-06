Wirtschaft & Politik

Im Ein­satz für die Zukunfts­region Steyr

STEYR. Sechs Themen sind in der neuen Zukunftsregion Steyr zentral: Die nachhaltige, arbeitende, bildende, digitale, industrielle und unternehmerische Region und in allen Bereichen wird seit Jahresbeginn intensiv gearbeitet. Das Team des Netzwerks, allen voran Geschäftsführerin Daniela Zeiner und Netzwerksprecher Christoph Grumböck sowie Steuerungsboardmitglied und Bürgermeister der Stadt Steyr, Markus Vogl, treiben gemeinsam die Entwicklung in allen Bereichen voran ...

Kürzlich gab es ein Treffen mit Landesrat Markus Achleitner, bei dem die Anliegen der Steyrer Industrie diskutiert wurden; die Energiegenossenschaft Steyr hat sich mit der Lokalen Energiegemeinschaft Steyr vernetzt und die Zukunftsregion Steyr war zum ersten Mal beim Klimafest Steyr präsent. Zudem wurde gemeinsam mit dem AMS Steyr ein Workshop zum Thema „Steyr – eine Vorzeigeregion für Arbeitnehmer*innen“ abgehalten. Im Juni folgen das Meeting des Steuerungsboards, die Arbeitsgruppe Nachhaltige Zukunftsregion Steyr, ein Stammtisch 4.0 bei der Firma Bitter in Sierning sowie viele kleine neue Projekte und Gespräche.

„Wir wollen vieles bewegen in unserer wunderbaren Region. Ich freue mich über die spannenden Veranstaltungen, Initiativen, Projekte und den Austausch zu unseren Themen mit vielen Menschen aus der Region. Auch mit den Bürgermeister*innen der Umlandgemeinden gab es beim Stadtregionalforum kürzlich interessante Gespräche dazu, als die Zukunftsregion Steyr und ihre Vorhaben präsentiert wurden und die Gemeinden zum Mitwirken eingeladen wurden. Es ist so wichtig, gemeinsam zu denken, über Regionsgrenzen hinweg und nicht nur Individuallösungen anzustreben“, sagt Bürgermeister Markus Vogl.

In diesem Sinne fand auch ein Gespräch mit Landesrat Achleitner statt, um die erhobenen Anliegen der Steyrer Industrie zu diskutieren, Ideen für nächste Schritte zu gewinnen und eine Einladung zur Herbstveranstaltung am 19. Oktober 2022 auszusprechen, wenn die Steyrer Industriegespräche stattfinden werden. Das Ziel der Veranstaltung ist es, gemeinsam Synergien zu bündeln und die Region abseits von Linz und Wels bezüglich Standortsicherung, Arbeitskräfte, Mobilitätskonzepte, Energieunabhängigkeit und universitärer Ausbildung zu fördern.

Auch zwischen der Erneuerbaren Energiegenossenschaft Steyr (EGS) und der Lokalen Energiegemeinschaft Steyr wurde kürzlich die Kooperation bei einem Treffen im TIC Steyr vertieft. Die EGS fußt auf der von Christoph Jungwirth eingereichten und von der Zukunftsregion Steyr prämierten Idee, einen Bürgerfonds in Steyr zu gründen. „Als beste Form der Beteiligung wurde die Genossenschaft definiert, deren erstes Pilotprojekt gerade geplant wird – eine erste Energiegemeinschaft mit einer Photovoltaikanlage, deren erzeugter Strom dann weiterverteilt werden soll“, schildert Daniela Zeiner, TIC Steyr Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzende der EGS. Auch beim diesjährigen Klimafest Steyr war die Genossenschaft vertreten. Am Stand der Zukunftsregion Steyr konnten alle Interessierten Fragen stellen und sich zum Newsletter anmelden.

"Es gibt viele Projekte zu den einzelnen Themenbereichen unseres Netzwerkes; und auch unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen! Diese auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen bzw. Prioritäten zu setzen wird die Arbeit der nächsten Zeit sein", erklärt Netzwerksprecher Christoph Grumböck und freut sich auf die konstruktive, aber auch intensive Arbeit im Netzwerk Zukunftsregion Steyr.

Die Zukunftsregion Steyr zählt seit Jahresanfang zahlreiche neue Mitglieder, darunter BMW Steyr, Namirial, Startbox, Neugra, Mitterhuemer, Lucy.D, Pop Up Aid Club, Werbeberg, Physio Aktiv, Travelmania, harry`s home und Klimafokus Steyr und noch einige mehr. Insgesamt sind weit über 100 Partner mit im Boot. "Wir danken allen Partnern. Besonders freuen wir uns über die vielen wunderbaren Rückmeldungen von Menschen, denen Steyr und die Region so wie uns sehr am Herzen liegt und die sich einbringen wollen“, so Daniela Zeiner.

Weitere Infos unter: www.zukunftsregion-steyr.at