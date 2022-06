Wirtschaft & Politik

Neu­este Gen­eration von E-Scooter für Steyr

STEYR. Ab sofort stehen die modernsten E-Scooter vom neuen Anbieter TIER in Steyr zur Verfügung. Diese zeichnen sich durch einen leistungsstarken Antrieb aus und sind gerade bei den zahlreichen Steigungen in Steyr besonders gut geeignet ...

„Wir bieten in Steyr nun die neueste und hochwertigste Generation von Scooter an“, freut sich Verkehrsstadträtin Judith Ringer gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Verkehrsausschusses Harald Peham bei der Übergabe durch den Regionalmanager von TIER Martin Skerlan. Das Konzept und der hervorragende Service der Fa. TIER überzeugten Stadträtin Ringer von Beginn an und daher hat sie sich auch stark für die Zusammenarbeit eingesetzt. Die Scooter stehen nun auch in weiteren zusätzlichen Teilen des Stadtgebietes von Steyr zur Verfügung. Mit dem Angebot von TIER auch in Garsten und Dietach werden darüberhinausgehend auch Wege über den Stadtrand, zum Beispiel auch zu den Arbeitsplätzen im Stadtgut möglich sein und so die Alltagsmobilität in der gesamten Stadtregion Steyr/Garsten/Dietach sichergestellt werden.

An besonderen ausgewiesenen Plätzen wird die Rückgabe durch einen Bonus belohnt, wir wollen so eine Lenkung auf stark wahrgenommene Stellen erreichen und damit ein verlässliches Angebot an diesen Punkten und ein konzentriertes Abstellen sicherstellen“, erklärt Harald Peham, dem dies ein besonderes Anliegen ist. „Auf jedem Gerät sind zwei Telefonnummern angebrachte, zum einen um ungebührliches Parken melden zu können und zum anderen für Störungen am Gerät“, streicht Skerlan die besondere Dienstleistung am Kunden heraus. „Damit sind wir in anderen Städten in der Umgebung wie Linz, Wels, Waidhofen schon sehr erfolgreich als Mobilitätsanbieter“, ergänzt der TIER-Regionalmanager.