Wirtschaft & Politik

Hofmann Personal im Spitzenfeld bei Top-Service Österreich

Ö. Am 9. Juni 2022 fand im Palais Berg in Wien die Preisverleihung des diesjährigen Top Service Österreich Wettbewerbs statt. Nach einer längeren Pause, hatte sich die Firma Hofmann Personal, die auch eine Niederlassung in Steyr betreibt, entschlossen, wieder bei diesem Wettbewerb teilzunehmen ...

um die Zufriedenheit ihrer Kunden besser messen zu können.

Der Abend war ein voller Erfolg, Hofmann konnte sich unter den TOP 5 platzieren. "Es freut uns wirklich sehr, dass wir den großartigen 4. Platz im Bereich Business-to-Business (B2B) belegt haben! Vielen Dank an alle Mitarbeiter*Innen, die bei der erfolgreichen Umsetzung dieser Umfrage mitgewirkt haben und natürlich ein herzliches Dankeschöne an unsere Kund*Innen, für das tolle Feedback und die Teilnahme an der Umfrage", freut sich Geschäftsführer Helmut Herzog.