I.K. Hofmann zum dritten Mal Kategorie­sieger beim Staats­preis Unter­nehmens­qualität

OÖ. Der Personaldienstleister I.K. Hofmann aus St. Florian (OÖ) punktet neuerlich als Kategoriesieger unter den exzellenten Großunternehmen und überzeugte die Jury diesmal unter anderem mit außerordentlicher Kundenorientierung und wertschätzendem Umgang mit den Mitarbeitenden ...

Der Staatspreis Unternehmensqualität 2022 selbst geht an die FH Campus Wien. Die Auszeichnung wird seit 1996 vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) und der Quality Austria vergeben.

Exzellentes Leistungsportfolio

Am Mittwoch, den 22. Juni 2022 triumphierte die FH Campus Wien im Rahmen einer feierlichen Gala im Palais Wertheim in Wien. Die Bildungsinstitution ging als Kategoriesiegerin unter den Non-Profit Organisationen sowie als Gesamtsiegerin in Form des Staatspreis Unternehmensqualität 2022 hervor. „Die FH Campus Wien überzeugte mit ihrer herausragenden Gesamtperformance und der weit über dem Durchschnitt liegenden Entwicklung, die auch an der Verdoppelung ihres Marktanteils in einem kompetitiven und dynamisch wachsenden Umfeld abzulesen ist“, erklärte Jury-Sprecherin Ulrike Domany-Funtan. Gewürdigt wurde aber auch das exzellente Leistungsportfolio in den Bereichen Technik, Soziales und Gesundheit sowie das Korrespondieren der Geschäftsfelder mit den Schlüsselkompetenzen der Zukunft.

Transformation Richtung Zukunft

„Die FH Campus Wien hat es eindrucksvoll geschafft, ihre Leistungen laufend zu verbessern und die Transformation in Richtung Zukunft mutig voranzutreiben. Ethik und Nachhaltigkeit sind als Teil der Unternehmenskultur auch nach außen hin spürbar und mittlerweile ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der Erzielung von ganzheitlichen Spitzenleistungen“, gratulierte Franz Peter Walder, geschäftsführender Vorstand AFQM und Member of the Board der Quality Austria. Lob und Anerkennung gab es auch von Georg Konetzky, Sektionschef im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW): „Bildungsinstitute tragen eine besondere gesellschaftliche Verantwortung für die Zukunft unseres Landes. Durch das Reflektieren der eigenen Organisation und die Teilnahme an diesem anerkannten Wettbewerb hat die FH Campus Wien sehr viel Engagement und Courage gezeigt. Die Anstrengungen haben sich in Form des Staatspreis Unternehmensqualität 2022 mehr als gelohnt.“

Chancen für kleine und große Organisationen

Die FH Campus Wien ist mit einem Marktanteil von 40 % nicht nur die größte Fachhochschule (FH) Wiens, sondern mit mehr 8.000 Studierenden und einem Marktanteil von 12 % auch die größte FH Österreichs. Bereits im Bewerbungsprozess für den diesjährigen Staatspreis Unternehmensqualität erreichte das Wiener Institut im Assessment die Auszeichnung „Recognised for Excellence 7 Stern“ nach dem internationalen EFQM Modell und ist damit die einzige Hochschule in Europa mit dieser Bewertung.

Der Staatspreis Unternehmensqualität wird seit 1996 vom BMDW und der Quality Austria vergeben. Das EFQM Modell kann sowohl für kleine als auch große Organisationen aus allen Branchen angewendet werden. Alle Kategoriesieger haben die gleichberechtigte Chance auf den Gesamtsieg in Form des Staatspreis Unternehmensqualität.

Kategoriesieg für I.K. Hofmann aus OÖ

In der Kategorie Großunternehmen ging der Sieg zum dritten Mal in Folge an den Personaldienstleister I.K. Hofmann aus St. Florian (OÖ). Die Jury lobte die ausgeprägte Kundenorientierung sowie den wertschätzenden Umgang mit den Mitarbeitenden: „Externe Mitarbeitende werden nicht nur vermittelt, sie werden intensiv unterstützt, wertgeschätzt und in einer Form betreut, die beispielgebend für die Branche angesehen werden kann“, so die Ausführungen der unabhängigen Juroren aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Zudem ist es gelungen, eine Unternehmenskultur zu etablieren, bei der wertschätzend kommuniziert wird.

Die WEB Windenergie AG aus Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya (NÖ) holte den Sieg in der Kategorie Mittlere Unternehmen. Der Produzent von Ökostrom aus Wind-, Sonnen- und Wasserkraft kommuniziert nach Ansicht der Juroren „eine klare Vision und unterlegt dies mit einer umfangreichen, auf Unternehmenswachstum und Nachhaltigkeit ausgelegten Strategie“. Zudem verfügt das Unternehmen über einen „nach dem neuesten Stand der Technik ausgestatteten Leitstand, der es ermöglicht, permanent alle installierten Anlagen in den wesentlichsten Kriterien wie Leistung und Betriebssicherheit zu überwachen und bei Störungen sofort einzuschreiten“.

Die VBV - Vorsorgekasse gewann zum zweiten Mal in Folge den Kategoriepreis für Kleine Unternehmen, der für Betriebe mit 5 bis 50 Mitarbeitenden vergeben wird. Innerhalb der Branche ist das Wiener Unternehmen ein bedeutender Player: VBV ist die größte der acht Vorsorgekassen und seit Jahren auf nachhaltige Veranlagungen spezialisiert. Die Jury würdigte unter anderem den „ganzheitlichen CSR Ansatz auf hohem Niveau“ sowie die Erfolge im Vertrieb, die sich durch „steigende Zugänge, einen hohen Stammkundenanteil und exzellenter Performance“ bemerkbar machen.

Die Sieger auf einen Blick

Staatspreis Unternehmensqualität 2022 und Kategoriesieg „Non-Profit Organisationen“: FH Campus Wien

Kategoriesieg „Großunternehmen“: I.K. Hofmann GmbH - Personaldienstleister

Kategoriesieg „Mittlere Unternehmen“: WEB Windenergie AG

Kategoriesieg „Kleine Unternehmen“: VBV - Vorsorgekasse AG

Mehr Informationen zum Staatspreis Unternehmensqualität: www.staatspreis.com