Wirtschaft & Politik

Steyr Auto­­motive und Lebens­­hilfe Steyr setzen Ko­operation fort

STEYR. Steyr Automotive und die Lebenshilfe Steyr setzen ihre langjährige Kooperation fort. Anlässlich der Eröffnung des Steyrer Stadtfestes am Freitag, den 24. Juni wurde von Steyr Automotive ein Scheck über eine Spende von 3.000 Euro an die Lebenshilfe Steyr überreicht ...

„Unser Fokus liegt auf der nachhaltigen Ausrichtung des Werkes an diesem Standort in Steyr und wir arbeiten intensiv daran, Nutzfahrzeuge der Traditionsmarke Steyr wieder aufleben zu lassen. Insofern ist die Verbundenheit von Steyr Automotive mit der Stadt Steyr, der Region und den Menschen hier ungebrochen stark - nicht nur historisch, sondern vor allem zukunftsorientiert“, so Dr. Birgit Pfefferl, Head of Corporate Communications bei Steyr Automotive. „Dies wollen wir auch untermauern, indem wir ein verlässlicher Partner mit gelebter sozialer Verantwortung für unsere langjährigen Kooperationen bleiben!“

Kooperation im Werk seit mehreren Jahrzehnten

Steyr Automotive führt die bereits seit 1985 bestehende Kooperation mit der Lebenshilfe Steyr fort. Aktuell sind 22 Klienten mit 3 Betreuern im Unternehmen beschäftigt. Zu ihren Aufgaben zählen unterstützende Tätigkeiten in der Montage sowie die Vorverpackung und Etikettierung von Ersatzteilen. Einzigartig ist dabei, dass diese Menschen vollständig in den Arbeitsprozess des Werkes integriert sind und die Arbeit nicht in die Werkstätten der Lebenshilfe ausgelagert ist. So haben sie die Möglichkeit, trotz ihrer Beeinträchtigung in die Gesellschaft integriert zu sein, akzeptiert und respektiert zu werden, einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen und damit auch eine aktive Rolle als Bürger zu spielen.

Für die Lebenshilfe Mitarbeiter wurden im Laufe der Jahre zahlreiche infrastrukturelle Maßnahmen für optimale Bedingungen und Erleichterungen im Werk getroffen: z.B. Arbeitsplätze im Erdgeschoß, Zugänge und WC-Anlagen barrierefrei, Umkleidebereiche und Pausenbereiche in unmittelbarer Nähe der Arbeitsplätze, reservierte Bereiche in der Werkskantine, variabel einstellbare Arbeitstische, Tätigkeiten, die dem Behinderungsgrad angepasst sind, vereinfachter Werkszutritt für den Shuttledienst, etc.