Wirtschaft & Politik

Neuer LI­WEST-Shop im HEY! Steyr er­öffnet

STEYR. Ab sofort gibt es einen neuen LIWEST-Shop im HEY! Steyr. Er bietet einen hautnahen Einstieg in die Welt der Telekommunikation und viel Platz für persönliche Beratung zu Internet, Fernsehen und Telefon. Bei der Eröffnung am 1. Juli zeigten sich Prominenz und viele weitere Gäste begeistert von Angebot und Design des Shops ...

Mehr als 90 Prozent der Steyrer Haushalte sind bereits von LIWEST erschlossen. Seit vielen Jahren versorgt LIWEST die Steyrerinnen und Steyrer mit glasfaserschnellem Internet und modernsten TV- und Telefonprodukten. Einen zeitgemäßen Shop für Steyr und die Region sieht LIWEST als wichtigen Meilenstein der Kundennähe.

Persönliche Beratung zählt

Gerade der persönliche Kontakt ist in den letzten Jahren für viele Menschen noch bewusster und wertvoller geworden. Daher haben wir uns entschlossen, einen größeren LIWEST-Shop für unsere zahlreichen Kundinnen und Kunden im Raum Steyr zu schaffen. Zur Lebensqualität in einer vielfältigen Metropole wie Steyr gehören mehr denn je zukunftsfähige Telekommunikationsdienste. Wir von LIWEST bieten Top-Produkte und dazu Top-Beratung und Service durch ein geschultes Team. Diese täglich gelebte Kundennähe beschert uns seit Jahren ein starkes Wachstum. Daher freuen wir uns darauf, in unserem neuen Shop in Steyr noch mehr Menschen persönlich begrüßen zu dürfen.

Gut gelegen, länger offen

LIWEST hat schon vor Jahren einen eigenen Shop für Steyr etabliert. Der neue LIWEST-Shop im HEY! Steyr löst den bisherigen Standort Enge Gasse 20 ab. Die gute Lage direkt beim „Taborknoten“ an der B 122 bringt eine optimale Erreichbarkeit mit PKW und öffentlichen Verkehrsmitteln. Zahlreiche Busse halten direkt vor dem Haus, für PKW stehen 400 Komfort-Parkplätze zur Verfügung. Der Shop selbst ist futuristisch konzipiert und modern eingerichtet. Das freundliche und helle Ambiente schafft angenehmen Raum für individuelle Beratung. Der neue LIWEST-Shop im HEY! Steyr ist aber nicht nur größer und besser erreichbar als der alte, sondern hat auch längere Öffnungszeiten. Dass jetzt zusätzlich am Samstag offen ist, sorgte schon am Eröffnungswochenende für starken Andrang, viele Fragen ans LIWEST-Team vor Ort und begeistere Nutznießende der Eröffnungsaktion. Denn zu jeder Internet-Neuanmeldung gab es einen E-Scooter ESA 700 gratis dazu.

"Ich freue mich, dass LIWEST hier in Steyr investiert und damit einen wichtigen Beitrag zur weiteren Entwicklung des Telekommunikations-Systems in der gesamten Region leistet. Für die Menschen der Region ist der LIWEST-Shop hier im Einkaufszentrum HEY! Steyr ein kompetenter und verlässlicher Partner. LIWEST hat auch einen starken Bezug zu unserer Stadt, das „ST“ steht für Steyr, mehr als 90 Prozent der Steyrer Haushalte werden bereits von LIWEST versorgt. Ich wünsche dem LIWEST-Team hier im HEY! Steyr viel Freude bei der Arbeit sowie viele zufriedene Kundinnen und Kunden", so Bürgermeister Markus Vogl.

Zum neuen Shop gratulierte bei der Eröffnung die Centerleitung Mag. (FH) Maria Prims sowie Stefan Rutter, Eigentümer und Geschäftsführer der Rutter Immobilien Gruppe. Diese ist seit über 25 Jahren auf innovative und nachhaltige Handelszentren spezialisiert und betreibt mehr als 40 Retail Parks und Shopping Center.

Der neue LIWEST-Shop für Steyr auf einen Blick

NEUER STANDORT

LIWEST-Shop im HEY! Steyr

Anton-Plochberger-Straße 2

4400 Steyr

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Freitag 09:00–18:30 Uhr

Samstag 09:00–18:00 Uhr

KONTAKTDATEN

Tel: +43 732 942424

Fax: +43 7252 / 91813

E-Mail: shop-steyr(at)teamliwest.at