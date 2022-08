Wirtschaft & Politik

Gruber & Gruber feiert 10-Jahr-Jubiläum

STEYR/DIETACH. Mit dem klaren Ziel, einen Spezialisten für die Planung von Lüftungs- und Klimaanlagen, sowie Sonderanlagen in der Absaug- und Filtertechnik am Markt zu etablieren, nahm das im Jahr 2012 in Steyr/Dietach als OG gegründete Unternehmen seine Tätigkeit auf. Eine Erfolgsgeschichte ...

Ob Spezialabsauganlagen für AVL List, Klimatisierungen für Großraumbüros bei Forster Verkehrs- und Werbetechnik, Kühlanlagen für die Voest, Absauganlagen für Österreichs modernste und größte Kompostieranlage (Brantner Österreich) oder Reinraumbereiche bei PROFACTOR. Nach 10 Jahren, ist die Liste der erfolgreichen Projekte lang geworden.

"Wir sind stolz auf diese Projekte, und natürlich werden unsere Anlagen auch bestmöglich nachbetreut. Dazu haben wir mit der T.A.B. Technische Anlagen Betreuung eine eigenständige Abteilung im Unternehmen eingerichtet" erklärt Jürgen Gruber, Geschäftsführer und Inhaber der Gruber & Gruber Gebäudetechnik GmbH. "Wir bieten neben der Wartung und Überprüfung, eine über den ganzen Bereich der Gebäudetechnik ausgestreckte Kundendienstabteilung. Unsere Techniker übernehmen Service, gesetzliche Überprüfungen und Instandhaltungsarbeiten, von der Sicherheitsbeleuchtung, über Brandschutzklappen bis hin zu Rückkühlanlagen".

Neben der T.A.B. gliedert sich das Unternehmen aktuell in zwei weitere, unabhängig am Markt agierende Bereiche, was Stabilität und Krisensicherheit gewährleistet. "Unser Planungsbüro für lufttechnische Anlagen bedient unsere Kunden beginnend mit Konzeption und Kostenschätzung, über das behördliche Einreichverfahren bis hin zur Endabnahme und Dokumentation. Der Bereich Anlagenbau montiert Lüftungs- und Klimasysteme."

Gruber weiter: "Es ist wichtig, ein Unternehmen stets an den Markt anzupassen. Dazu ist es nötig, den Status Quo immer wieder zu hinterfragen und anzugreifen. Nach nunmehr 10 Jahren ist einmal mehr an der Zeit, danke zu sagen. Ich danke meinen Mitarbeitern, unseren Kunden und unseren Lieferanten für 10 schöne und erfolgreiche Jahre".