Wirtschaft & Politik

Steyr Auto­motive spen­det 3000 Euro an Kinder­schutz­zentrum Wig­wam

STEYR. Anlässlich des jährlichen Treffens der „Freunde italienischer Fahrzeuge“, einer Benefizveranstaltung für Wigwam, die traditionell auf den Werks-Parkflächen von Steyr Automotive ihren Startpunkt für Ralley und Konvoi findet, wurde am Samstag, den 6. Juli, ein Scheck über eine Spende von 3.000 Euro von Steyr Automotive an Wigwam Steyr überreicht ...

„Wie auch in den letzten Jahren unterstützen wir die Initiative zu Gunsten des Kinderschutzzentrums Wigwam in Steyr sehr gerne“, so Dr. Birgit Pfefferl, Head of Corporate Communications bei Steyr Automotive. „Unser Werk verbindet bereits seit vielen Jahren eine gelebte Kooperation mit Wigwam. Nachdem es wiederum unsere Mitarbeiter sind, die in ihrer Freizeit und ehrenamtlich federführend diesen Benefizevent organisieren, wollten wir mit der Spendenübergabe am selben Tag des Besuches der italienischen „Bella maccinas“ bei uns zeigen, dass wir für die gute Sache beruflich und privat unsere Kräfte bündeln.“

Kinder- und Jugendschutz geht uns alle an

Wigwam unterstützt von Gewalt bedrohte oder betroffene Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie deren Angehörige, Helfer oder involvierte Kooperationspartner mit kostenloser Beratung, Prozessbegleitung, Psychotherapie und Präventionsarbeit.

Das Ausbildungszentrum von Steyr Automotive ist das größte der Region. Es werden rund 320 Lehrlinge über 4 Jahre begleitet. Weitere namhafte Unternehmen und Institutionen vertrauen auf das hervorragende Ausbildungsniveau bei Steyr Automotive (z.B. AVL, BFI OÖ, BMW, CNH, GFM, Magna, SKF, Steyr Arms, ZF). Somit ist dieses Ausbildungszentrum ein wichtiger Zugang zur Gruppe der jugendlichen Lehrlinge in der Region Steyr.

Experten von Wigwam schulen und sensibilisieren die Ausbildner des Steyr Automotive Ausbildungszentrums zu Themen wie: Wie erkennt man, wann Jugendliche Opfer von Gewalt sein könnten, Vorgehen bei Verdacht auf Gefährdung eines Jugendlichen, Umgang mit Verantwortung, Umgang mit anvertrauten Geheimnissen, richtiges Gespräch mit Eltern, welche Stellen helfen weiter? etc.

Auch die Lehrlinge werden von Wigwam Experten zum Thema „Halt der Gewalt“ sensibilisiert. Es geht darum, verschiedene Gewaltformen und Grenzüberschreitungen zu erkennen, sich mitzuteilen, aber auch zu verändern und/ oder professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Im konkreten Anlassfall bietet Wigwam dann Beratungsangebote für Jugendliche, Lehrbeauftrage und Eltern an.

Steyr Automotive leistet mit Spenden einen Beitrag zur Finanzierung des kostenlosen Beratungsangebotes von Wigwam. Die psychotherapeutische Betreuung durch speziell ausgebildete Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen (mit Traumatherapieweiterbildung) für ein Kind kostet pro Jahr durchschnittlich 2.500 – 3.000 Euro.